iPadOS 17 i macOS Sonoma poległy. UPDF ze sztuczną inteligencją może więcej

iPadOS 17 i macOS Sonoma przynoszą wiele wyczekiwanych zmian. Kluczową jest możliwość wypełniania formularzy PDF w aplikacjach dostarczonych z systemem operacyjnym. Jednak nawet teraz dedykowany edytor PDF, taki jak UPDF, jest potrzebny do pełnego wykorzystania możliwości formatu PDF, eksportu do innych programów i tworzenia nowych dokumentów. UPDF oferuje to wszystko, jest dostępny także na Windowsa i Androida, a do tego mamy wyjątkową zniżkę dla czytelników TELEPOLIS.PL.

Nowe funkcje PDF w iPadOS 17 i macOS Sonoma

W systemie macOS Sonoma Apple znacząco poprawił możliwości pracy z plikami PDF w aplikacjach systemowych. Pojawił się nowy widok wielostronicowy oraz ulepszona funkcja automatycznego wypełniania. To znacznie ułatwia i przyspiesza wypełnianie formularzy danymi, których często używasz. Te same udoskonalenia trafiają do aplikacji na iPadzie. Nowa funkcja automatycznego wypełniania wykrywa pola do wypełnienia, możesz też oznaczać i adnotować istniejące pliki PDF.

Tak, potrzebujesz lepszego edytora PDF

Poza podstawowym wypełnianiem formularzy iPadOS 17 i macOS zaczynają odstawać od konkurencji. W aplikacjach systemowych możesz ponadto kompresować strony i stosować podstawową ochronę hasłem. Nie możesz jednak tworzyć nowych plików PDF od podstaw, edytować tekstu i obrazów ani konwertować PDF na edytowalne pliki Worda, Excela lub PowerPointa.

UPDF pozwala tworzyć nowe dokumenty i edytować istniejące za pomocą zaawansowanych narzędzi do formatowania. Nawet jeśli masz tylko zdjęcie istniejącego dokumentu, UPDF za pomocą optycznego rozpoznawania znaków (OCR) przekształci zdjęcie w edytowalne pola tekstowe i obrazy. Zachowane są wszystkie nagłówki, style fontów i grafiki umieszczone w linii tekstu (piktogramy, emoji itp.). Ty możesz rozpocząć edycję tekstu tak, jakby był to standardowy dokument.

Niezależnie od źródła Twojego dokumentu PDF, łatwo dostosujesz rozmiar i położenie obrazów, przesuniesz pola tekstowe i zmienisz istniejący tekst zgodnie z twoją wizją.

UPDF oferuje również różne narzędzia ułatwiające udostępnianie twoich dokumentów PDF. Tak jak w przypadku innych edytorów PDF, możesz zapisać plik i wysłać go pocztą elektroniczną. W UPDF możesz też utworzyć łącze tymczasowe do dokumentu, które wygaśnie po wskazanym czasie i da tylko określone przez Ciebie możliwości pobierania czy edycji dokumentu innym osobom. Możesz również stosować uprawnienia do wielu dokumentów PDF jednocześnie za pomocą narzędzia do masowej edycji w UPDF. Ułatwia to ograniczenie edycji, drukowania, kopiowania lub otwierania dokumentu z użyciem hasła.

Pliki zostaną zapisane do tego celu w chmurze. Korzystający z dodatku AI UPDF użytkownicy otrzymają 20 GB przestrzeni dyskowej online zamiast domyślnych 10 GB, które przysługują ze standardowym UPDF.

Wszechstronność UPDF

UPDF jest dostępny na macOS, Windowsa, iPad OS, iOS-a i Androida za jednorazową opłatą, podczas gdy wiele innych edytorów PDF wymaga regularnego płacenia abonamentu. Dzięki chmurze UPDF Twoje dokumenty są synchronizowane między wszystkimi urządzeniami, przy czym możesz być zalogowany na czterech różnych urządzeniach naraz – dwóch mobilnych i dwóch komputerowych. Z takimi kompleksowymi funkcjami, jest to najlepsza alternatywa nie tylko dla aplikacji systemowych, ale nawet do lidera w tej branży – Adobe Acrobat.

UPDF AI i inne zaawansowane funkcje

UPDF jest coraz łatwiejszy w użyciu i bardziej wszechstronny. Nowy dodatek AI wykorzystuje ChatGPT firmy OpenAI, by skanować dokumenty i szybko uzyskać streszczenia. Ponadto dodatek pozwala na zadawanie szczegółowych pytań, dotyczących treści dokumentu i otrzymać natychmiastowe, precyzyjne odpowiedzi – wszystko bez opuszczania aplikacji i bez ręcznego wertowania wielostronicowych plików. Może także pomagać w podziale tematów, przekształcaniu zdań i tłumaczeniu tekstu na inne języki w kilka sekund.

UPDF integruje nawet funkcje, których brakuje innym edytorom PDF z obsługą sztucznej inteligencji, takie jak zaawansowane podsumowanie wykresów. Dzięki temu UPDF może interpretować i wyciągać dane nawet z dokumentów naukowych i rozbudowanych analiz, co ułatwia ich zrozumienie dla użytkownika końcowego.

Dzięki UPDF możesz edytować dowolny dokument PDF tak, jak edytujesz plik w edytorze tekstu. Kontrolowanie tekstu, obrazów, odnośników i formatowania jest tak łatwe, jak w programach Word czy Pages. Jednocześnie zyskujesz potężne narzędzia do porządkowania dokumentów, takie jak wsadowe wstawianie, dzielenie i zastępowanie stron.

UPDF jest również wyposażony w potężne narzędzia do tworzenia i wypełniania formularzy. Niezależnie od tego, czy musisz samodzielnie wypełnić i podpisać formularze, czy tworzyć formularze do wypełnienia przez innych, UPDF zwiększy twoją produktywność.

Gdy modyfikujesz prace innych, tworzysz własne dokumenty, trzymasz je na swoim dysku albo udostępniasz, UPDF sprosta Twoim potrzebom. To jedyny edytor PDF z trybem prezentacji i pokazu slajdów, co ułatwia przedstawianie dokumentów dużej grupie bez zbędnych rozproszeń.

Artykuł powstał na zlecenie Superace, producenta aplikacji UPDF.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Materiały partnera