iOS 18 wprowadzi interesująca nowość. Schowa aplikacje

Jutro (10 czerwca) odbędzie się konferencja WWDC, w trakcie której Apple zaprezentuje między innymi nową wersję systemu iOS, oznaczoną jako 18. Ta ma wprowadzić interesująca nowość.

Wielkimi krokami zbliża się konferencja Apple WWDC 2024. Ta zaplanowana jest na poniedziałek 10 czerwca. Jednym z ważniejszych punktów prezentacji będzie nowa wersja systemu iOS. Wydanie oznaczone jako iOS 18 wprowadzi wiele zmian i nowość na smartfonach z nadgryzionym jabłkiem, ale jedna wydaje się szczególnie ciekawa.

iOS 18 schowa aplikacje

Według plotek Apple wprowadzi w iOS 18 możliwość schowania niektórych aplikacji. Do ich uruchomienia wymagane będzie uwierzytelnienie za pomocą Face ID, ale prawdopodobnie też da się wybrać Touch ID lub Passcode. Będzie to konieczne, nawet gdy telefon będzie odblokowany. Dzięki temu niepowołani użytkownicy będą mieli kolejną warstwę zabezpieczeń do pokonania.

Jakie aplikacje da się w ten sposób schować? Na razie mowa o aplikacjach systemowych, jak Safari, Ustawienia, Mail, Zdjęcia, Notatki itp. Z doniesień wynika, że nowa funkcja, przynajmniej na razie, nie będzie działać z aplikacjami firm trzecich, które pobieramy z App Store.

Jak już wspominałem, iOS 18 powinien zostać zaprezentowany jutro (10 czerwca). Pierwsza beta prawdopodobnie zostanie udostępniona zaraz po zakończeniu konferencji, a pełnej wersji możemy spodziewać się we wrześniu.

Zobacz: iPhone 16 usunie jedną z największych wad iPhone'ów 15

Zobacz: Apple uchronił swoich użytkowników przed stratą 7 mld dolarów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: DenPhotos / Shutterstock.com

Źródło tekstu: MacRumors