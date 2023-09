iOS 17 dopieści Polaków. Na tę zmianę czekaliśmy latami

Firma Apple udostępniła finalną wersją systemu iOS wszystkim posiadaczom iPhone'ów od wersji XR oraz XS/XS Mac. Jedna z nowości przyda się każdemu Polakowi.

Masz iPhone'a z 2018 roku lub nowszego? Jeśli tak, to możesz już pobrać na pokład swojego urządzenia i zainstalować na nim najnowszą wersję mobilnego systemu operacyjnego firmy Apple, czyli iOS 17. Wśród wielu nowości jedna jest bardzo użyteczna. Dzięki niej użytkownicy iPhone'ów nie muszą już z zazdrością patrzeć na użytkowników urządzeń z Androidem lub sięgać po rozwiązania konkurencji amerykańskiego giganta.

Zobacz: Apple udostępnia iOS 17. Sprawdź, czy dostaniesz

Klawiatura przyjazna Polakom

Smartfony firmy Apple od lat są oficjalnie dostępne dla mieszkańców Polski, "przemawiając" do nich polskim językiem interfejsu systemowego czy aplikacji lub gier. Wybrakowana pod tym względem była jednak domyślna klawiatura iPhone'ów, na której można było pisać po polsku, ale brakowało podpowiedzi w tym języku.

Istniało oczywiście rozwiązanie tego problemu. Nazywało się ono Gboard. To rozwijana przez firmę Google klawiatura, która dostępna jest zarówno na urządzenia z Androidem, jak i z systemem iOS. Dzięki niej można bezproblemowo skorzystać z podpowiedzi w języku polskim również na smartfonach z nadgryzionym jabłkiem na obudowie.

iOS to zmienia. Teraz już nie ma potrzeby sięgania po rozwiązania konkurencji, ponieważ klawiatura Apple w iOS 17 ma podpowiedzi w języku polskim. Wystarczy napisać fragment słowa, by zobaczyć kilka podpowiedzi całych słów, pasujących do tego, co wpisaliśmy.

Działa również funkcja swype po polsku. Dla przypomnienia, jest to technika wprowadzania tekstu, polegająca na jeżdżeniu palcem po klawiaturze, od litery, do litery. Z tych liter słownik układa pasujące słowo. Co ciekawe, w iOS 16 rozwiązanie to działało z językiem ukraińskim.

Zobacz: Plus ruszył z przedsprzedażą najnowszych iPhone'ów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: opracowanie własne