Plus ruszył z przedsprzedażą najnowszych iPhone'ów

W sklepie internetowym Plusa ruszyła przedsprzedaż iPhone'ów 15. Wybirając któryś z najnowszych smartfonów Apple'a, można skorzystać z programu Plus Wymiana czy Plus Odkup, jak również z Mistrzowskiej oferty.

Plus Wymiana

Plus Wymiana to unikalny program ratalny zielonego operatora, w ramach którego można kupić iPhone'a w niskich ratach i co 2 lata wymieniać smartfon na nowszy model. Aby skorzystać z oferty, należy wybrać dowolny abonament oraz jeden z najnowszych modeli smartfonów firmy Apple: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, w umowie ratalnej na 36 miesięcy. Po spłaceniu 24 rat, klient może wybrać jedną dwóch z opcji:

nie spłacać pozostałych 12 rat, zwrócić iPhone'a bez zbędnych formalności i wybrać nowy model iPhone'a z nową umową (zwracany iPhone powinien być sprawny i w dobrym stanie, ale może mieć standardowe oznaki użytkowania),

spłacić pozostałą kwotę w całości lub w 12 ratach i pozostawić sobie telefon na własność.

Ceny iPhone'ów z serii 15 w Plus Wymiana

Osoby, które zdecydują się na zakup iPhone'a 15 128 GB w programie Plus Wymiana za obowiązkowe 24 raty i opłatę początkową zapłacą łącznie 3799 złotych. Wybierając iPhone'a 15 Pro 128 GB w programie Plus Wymiana za obligatoryjne 24 raty wraz z opłatą początkową zapłacimy łącznie 4799 złotych. iPhone 15 Pro Max 256 GB w programie Plus Wymiana po spłaceniu 24 rat wraz z opłatą początkową to koszt 5732,36 złotych.

W Plusie iPhone'a z serii 15 będzie można zakupić także w systemie ratalnym w podziale na 12, 24 lub 36 rat.

Plus Odkup

Osoby zainteresowane zakupem nowego iPhone'a mogą skorzystać z programu Plus Odkup. Pozwala on na odsprzedaż posiadanego smartfonu takich marek, jak Apple, Samsung, LG, Oppo, Motorola, Nokia, Realme, Sony czy Xiaomi i zakup nowego iPhone'a podczas jednej wizyty w salonie. Ocena stanu technicznego telefonu jest wykonywana automatycznie poprzez dedykowaną aplikację i zajmuje to tylko kilku minut. Na podstawie otrzymanych wyników klient otrzymuje wycenę urządzenia. Uzyskane pieniądze przelewane są na konto abonenckie w Plusie i mogą być wykorzystane na dowolne usługi z oferty lub opłacenie rat za nowe urządzenie. Więcej szczegółów znajduje się w regulaminach promocji oraz na stronie www.plus.pl/plusodkup

Mistrzowska Oferta

Klienci, którzy kupią jeden z premierowych smartfonów i zdecydują się na zakup lub przedłużenie abonamentu głosowego, internetowego lub telewizyjnego, mogą skorzystać z Mistrzowskiej Oferty, czyli dwóch abonentów w cenie jednego już od 59 zł miesięcznie, z pakietem 100 GB na dwa numery do wspólnego korzystania. Dla nowych klientów Plus przygotował Mistrzowską Ofertę za 69 zł miesięcznie z pakietem 240 GB na dwa numery do wspólnego korzystania. W obydwu wariantach klienci zyskują także nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz dostęp do Disney+ w prezencie na rok.

