Orange rozda klientom iPhone’y. Zajrzyj do aplikacji

Premiera najnowszej serii iPhone’ów rozgrzała fanów Apple, a wielu z nich zadaje sobie pytanie, czy warto wybrać „piętnastkę”. Tymczasem w Orange ruszył konkurs, w którym można wygrać model poprzedniej generacji.

Orange wystartował z konkursem dla użytkowników aplikacji „Mój Orange”. Można wygrać smartfony Apple poprzedniej generacji.

Na uczestników zabawy czekają trzy iPhone’y 14 w wersji pamięciowej 512 GB i kolorze Midnight – każdy o wartości 6,544,83 zł brutto.

Konkurs Orange: jak wygrać iPhone’a 14?

Aby wziąć udział w konkursie Orange, należy wejść do aplikacji „Mój Orange” w terminie do 25 września 2023 r. Trzeba się w pełni zalogować adresem e-mail lub numerem telefonu.

Klienci indywidualni powinni zajrzeć do dobrze znanej zakładki „Dla Ciebie”, gdzie pojawiają się inne okazje w pomarańczowej sieci. Z kolei klienci biznesowi muszę zajrzeć do sekcji „Dla Firmy/Inspiracje miesiąca”. We wskazanych miejscach znajduje się baner, który po kliknięciu przekieruje do zadania konkursowego.

Zadanie polega na kreatywnym dokończeniu zdania:

Aplikacja Mój Orange jest najlepsza niezależnie od pory roku, bo…

Dokończenie tego zdania stanowi pracę konkursową, warto więc chwilę się zastanowić na wysyłaną treścią, bo szansa jest tylko jedna – uczestnik może tylko raz udzielić odpowiedzi. Regulamin konkretnie wykazuje też, czego należy unikać, wypełniając formularz – dobrze jest więc wziąć to także pod uwagę,

Na koniec należy wskazać adres e-mail do kontaktu, zaakceptować regulamin i wysłać zgłoszenie. Zabawa już ruszyła i potrwa do 25 września 2023 r. do godziny 23:59.

W konkursie mogą wziąć udział klienci indywidualni, biznesowi i Orange na Kartę, którzy mają uprawnienia do założenia lub korzystania z konta w aplikacji Mój Orange. Uczestnicy zabawy muszą na stałe mieszkać na terytorium Polski i mieć ukończone 18 lat.

Ze zwycięzcami Orange będzie kontaktować się osobiście. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie https://www.orange.pl/aplikacja-moj-orange do dnia 13 października 2023 r. Organizator konkursu zajmie się także kwestiami podatkowymi.

Regulamin dostępny jest tutaj:

Źródło zdjęć: Telepolis.pl