Plus tnie ceny nawet o połowę. Skorzysta konkretna grupa

Plus przygotował nową promocję, która wystartuje już jutro (14 września). Rodzice uczniów szkół podstawowych będą mogli skorzystać z oferty Internetu mobilnego lub światłowodowego z ceną obniżoną o 50%. Na cały rok.

Z najnowszej promocji Plusa na Internet mogą skorzystać osoby, które wybiorą nową umowę na 12 miesięcy na Internet mobilny lub światłowód. W celu podpisania umowy niezbędne jest potwierdzenie, że jest się rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka uczącego się w szkole podstawowej. Oferta nie łączy się z innymi promocjami i obejmuje następujące pakiety:

50 GB za 19,50 zł miesięcznie zamiast 39 zł,

zamiast 39 zł, 100 GB za 24,50 zł miesięcznie zamiast 49 zł,

zamiast 49 zł, 150 GB za 29,50 zł miesięcznie zamiast 59 zł,

zamiast 59 zł, 200 GB za 34,50 zł miesięcznie zamiast 69 zł,

zamiast 69 zł, światłowód z prędkością do 1 Gb/s za 34,50 zł miesięcznie zamiast 69 zł, w przypadku mieszkań na infrastrukturze Netii ,

zamiast 69 zł, w przypadku mieszkań na , światłowód z szybkością do 1 Gb/s za 47,50 zł miesięcznie zamiast 95 zł, na pozostałych zasięgach dostępnych w ofercie Plusa.

Zobacz: Plus zmienia zasady. Masz prawo rozwiązać umowę, ale nie bezkarnie

Zobacz: Grupa Polsat Plus rusza ze sprzedażą wodoru. Zatankować może każdy

Osoby, które wybiorą powyższą ofertę, mogą skorzystać z dostępu do Disney+ przez rok w prezencie, od 13. miesiąca opłata wynosi 28,99 zł/mies. Decydując się na zawarcie umowy na Internet mobilny na www.plus.pl, można dodatkowo skorzystać z usługi Ochrona Internetu i Tożsamości przez rok za darmo.

Routery obsługujący 5G w promocyjnej cenie

Podpisanie nowej umowy na Internet w promocji 50% taniej jest dobrą okazją, aby kupić nowy router domowy. Wybierając abonament internetowy za minimum 24,50 zł/mies. (zamiast 49 złotych) można kupić na przykład Zowee Router 5G CPE 5 lub ZTE MC888 5G w ratach na 12/36/48 miesięcy. Na przykład w wariancie na 48 miesięcy opłata na start to 50 zł, a rata miesięczna wyniesie 20 zł. Całkowity koszt zakupu każdego z tych routerów wyniesie wtedy 1010 zł.

Najszybsze 5G w Polsce

Każdy z wymienionych powyżej abonamentów zapewnia dostęp do wciąż najszybszego 5G w Polsce. Plus w czerwcu uruchomił 5G Ultra (do 1 Gb/s), w którego zasięgu jest już ponad 4,2 miliona mieszkańców Polski w 171 miejscowościach. Z kolei w zasięgu usługi Plus Światłowód jest już ponad 13 milionów osób we wszystkich województwach.

Zobacz: Otvarta zmienia ofertę. Są nowe taryfy, więcej Internetu i niższe ceny

Zobacz: Orange zmienia ofertę biznesową. Jest lepiej, ale drożej

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Plus

Źródło tekstu: Plus