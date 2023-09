Orange zmienia ofertę biznesową. Jest lepiej, ale drożej

Orange ulepszył ofertę Internetu Firmowego. Jedna opcja znika, druga pozostaje bez zmian, a trzecią Pomarańczowi mocno rozszerzają, ale kosztem wyższej ceny.

Orange Polska poinformował o wprowadzeniu zmian do oferty Internetu Firmowego. Nowe rozwiązania – jak podaje pomarańczowy operator – zostały przygotowane zgodnie z potrzebami klientów. Dlatego odchodzi opcja M, opcja S pozostaje bez zmian, natomiast wariant L ulega mocnemu rozszerzeniu.

Więcej za więcej

Wybierając teraz wariant L, który kosztuje więcej o 10 zł miesięcznie, przedsiębiorcy mogą liczyć na więcej usług oraz elastyczność w ich doborze. W pakiecie mają 5 usług biznesowych:

2 stałe – Wsparcie Zdalne i Cybertarcza ,

i , 3 dodatkowe, które mogą samemu wybrać.

Usługi można zmieniać w trakcie trwania umowy, na bieżąco dopasowując do aktualnych potrzeb. Ich listę można znaleźć pod tym adresem. W ramach Internetu Firmowego L klient biznesowy otrzymują również:

backup danych 250 GB ,

, rozszerzenie usługi Stały adres IP, z możliwością dodatkowego zwiększenia go o 4-adresową podsieć (przy światłowodzie; wcześniej był dostępny tylko 1 adres IP z NAT; teraz może otrzymać 4 adresy dopłacając dodatkowe 10 zł miesięcznie) lub 8-adresową podsieć (przy światłowodzie; zwiększenie z 4 do 8 z dopłatą 20 zł).

Stały adres IP pozwala m.in. na bezproblemowe połączenie się z siecią firmową pracownikom, którzy pracują zdalnie. Dodatkowo możliwe jest obsługiwanie własnego serwera poczty elektronicznej albo FTP. Jeśli np. łączymy się z wewnętrznym serwisem, to system wie, że połączenie pochodzi ze stałego IP, przypisanego do tej firmy i umożliwia dostęp do danych – bez wpisywania za każdym razem nowego adresu IP. Zapewnia to komfort pracy i przyspiesza wiele działań.

– wyjaśnia Orange

Istotny jest też również backup danych, na który w nowej ofercie Internet Firmowy L otrzymujemy 250 GB przestrzeni w chmurze, z możliwością jej rozbudowy do 500 GB. Dane są magazynowane na terenie Polski i dostępne dla użytkownika przez Internet z dowolnego urządzenia. Można je również udostępniać innym pracownikom. Dostęp do tworzenia backupu w chmurze może mieć nieograniczona liczba urządzeń. Robią się one automatycznie i są szyfrowane. Orange informuje, że narzędzie jest łatwe w obsłudze i zarządzane poprzez aplikację mobilną lub komputerową.

Rozszerzenie zakresu usług w Internecie Firmowym L dostępne jest dla nowych klientów biznesowych lub kolejnych lokalizacji, przy zamówieniu instalacji nowej usługi. Mogą skorzystać także obecni użytkownicy, którzy:

chcą zmienić technologię z miedzianej na światłowód i podpiszą nową umowę,

korzystają już z Internetu Firmowego i mają możliwość przedłużania umowy,

korzystają już z Internetu Firmowego, zmieniając pakiet usług na wyższy.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: Orange