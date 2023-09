Orange: nowe za darmo na początek miesiąca

Przyszła pierwsza środa miesiąca, a wraz z nią prezent dla klientów Orange korzystających z oferty na kartę. Od dziś można zgarnąć pakiet z paczką internetu.

Orange rusza z nową promocją w ramach akcji „Prezent na kartę w Mój Orange”, w której klienci oferty na kartę otrzymują bonusy w każdą pierwszą środę miesiąca. Tym razem operator proponuje „Elastyczny Pakiet Internetowy 10 GB na 10 dni”.

Jak skorzystać z tej paczki? Wystarczy zalogować się do aplikacji lub na stronę Mój Orange i wejść do zakładki Pakiety i Usługi. Tam można zgarnąć 10 GB. Promocja potrwa do 30 września, więc na odebranie darmowego internetu jest sporo czasu – nie trzeba tego robić już dziś. Po odebraniu prezentu można się przez 10 kolejnych dni cieszyć się z dodatkowego, bezpłatnego internetu. Dodatkowo, dzięki paczce, w roamingu w Strefie 1 udostępniony jest pakiet 1,41 GB.

Po zakończeniu usługa wyłączy się automatycznie bez dodatkowych kosztów.

Gigabajty sumują się z innymi – posiadanymi w danym pakiecie. Regulamin akcji dostępny jest tutaj.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Orange Polska