Allegro Mini Przesyłka – nowa, tania metoda dostawy Poczty Polskiej

Poczta Polska poinformowała o rozszerzeniu współpracy z Allegro i wprowadzeniu do oferty nowej metody dostawy – Allegro Mini Przesyłka. Z usługi, zawierającej małe i niedrogie produkty, mogą korzystać wyłącznie osoby zamawiające i wysyłające przez Allegro.

Allegro Mini Przesyłka pojawiła się już w zapowiedziach platformy sprzedaży w sierpniu, a dziś nowa metoda wchodzi w życie i do cenników dostaw.

Jak wyjaśnia Poczta Polska, nowość jest odpowiedzią na potrzeby klientów, którzy nadają drobne przesyłki i oczekują bardzo konkurencyjnej ceny oraz możliwości wygodnego sposobu wysyłki i odbioru. Nadanie paczki o wymiarach 32,5 x 23 x 2 cm i wadze do 500 g to koszt w wysokości 3,99 zł. Co ważne, jest to oferta stała, a nie czasowa promocja.

Allegro Mini Przesyłki można nadawać wyłącznie przez narzędzie Wysyłam z Allegro lub poprzez integrację zewnętrznych narzędzi z API Wysyłam z Allegro, a następnie przekazać w placówkach pocztowych, wcześniej naklejając na nie samodzielnie wygenerowaną i wydrukowaną etykietę. Adresaci odbiorą swoje przesyłki w dogodnym dla siebie czasie ze swoich skrzynek pocztowych.

Atutem usługi ma być możliwość śledzenia statusu przesyłki. Informacje, na jakim etapie doręczenia znajduje się przesyłka, można będzie uzyskać za pośrednictwem strony internetowej Poczty Polskiej lub na Allegro.

Na Allegro klienci mogą ponadto korzystać ze wcześniej wprowadzonych usług Poczty Polskiej, kurierskich dostaw Pocztex w trzech odsłonach: Allegro Kurier Pocztex, Allegro Odbiór w Punkcie Pocztex oraz Allegro Automat Pocztex. W nich klienci mogą wybrać dostawy do drzwi lub skorzystać z sieci blisko 17 tys. punktów odbioru. Obecnie Poczta Polska stawia na rozwój sieci automatów paczkowych Pocztex AUTOMAT, dzięki którym odbiór, wysyłka czy zwrot zakupów online mają być jeszcze łatwiejsze.

