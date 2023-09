Plus ma nowe urządzenia w ofercie. Motorola i Huawei

Plus wprowadził do swojej oferty najnowsze smartfony Motoroli oraz zegarki Huawei. Niektóre sprzęty już są do kupienia, a na inne musimy jeszcze trochę poczekać.

Nowe smartfony Motorola w Plusie

Plus rozszerzył swoje sprzętowe portfolio o najnowsze smartfony Motoroli. Są wśród nich następujące modele:

Motorola Edge 40 Neo: smartfon w wersji 12/256 GB będzie dostępny za 1 zł na start i 158,16 zł miesięcznie przez rok. Łącznie to 1898,92 zł.

Motorola Moto G54 5G: smartfon w konfiguracji 8/256 GB będzie dostępny za 1 zł na start i 12 x 83,17 zł. Razem daje to kwotę 999,04 zł.

Motorola Moto G84 5G: smartfon w wariancie 12/256 GB będzie dostępny za 1 zł na start oraz 12 rat po 124,83 zł zł. Całkowita cena smartfonu wyniesie 1498,96 zł.

Klienci, którzy kupią jeden z premierowych smartfonów i zdecydują się na zakup lub przedłużenie abonamentu głosowego, internetowego lub telewizyjnego, mogą skorzystać z Mistrzowskiej oferty na zakup dwóch abonamentów w cenie jednego od 59 zł miesięcznie, z pakietem 100 GB na dwa numery do wspólnego korzystania. Dla nowych klientów Plus przygotował Mistrzowską ofertę za 69 zł miesięcznie z pakietem 240 GB na dwa numery do wspólnego korzystania. W obydwu wariantach klienci zyskują także nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz dostęp do Disney+ w prezencie na rok.

Nowe zegarki Huawei w Plusie

W Plusie kupisz również najnowszy zegarek Huawei Watch GT 4 w wersji Classic, Elite, Elegant oraz Active. Do 15 października 2023 roku do zegarków będą dołączane bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds SE 2 za złotówkę.

Huawei Watch GT 4 w zestawie ze słuchawkami Huawei FreeBuds SE 2 w wersji:

46 mm Active dostępny jest za 1 zł na start oraz 91,58 zł/mies. przez 12 miesięcy – łącznie 1099,96 zł ,

, 41 mm Elegant dostępny jest za 1 zł na start oraz 116,58 zł/mies. przez 12 miesięcy – łącznie 1399,96 zł ,

, 41 mm Elite będzie wkrótce dostępny za 1 zł na start oraz 141,58 zł/mies. przez 12 miesięcy – łącznie 1699,96 zł ,

, 46 mm Elite będzie wkrótce dostępny za 1 zł na start oraz 124,91 zł/mies. przez 12 miesięcy – łącznie 1499,92 zł ,

, 41 mm Classic będzie wkrótce dostępny za 1 zł na start oraz 99,92 zł/mies. przez 12 miesięcy – łącznie 1200,04 zł.

