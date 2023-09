Plus: przedsprzedaż Apple iPhone 15. Będzie taniej

Po premierze smartfonów iPhone 15 fani Apple (przynajmniej niektórzy) czekają na start sprzedaży nowych modeli. Jabłuszkowe nowości zapowiadają już operatorzy, a Plus szykuje specjalne oferty.

12 września firma Apple zaprezentowała nowe smartfony iPhone 15, które już jutro, 15 września, wchodzą do przedsprzedaży. Pełna dostępność w sklepach została zapowiedziana na 22 września.

Do sprzedaży serii Apple iPhone 15 szykują się też polscy operatorzy. Jako pierwszy zapowiedział to Play, ogłaszając na firmowym blogu, że w jego ofercie już jutro znajdą się wszystkie nowe modele z serii iPhone 15. Podobne plany zdrada Orange, zastrzegając jednak, że „wszystko jednak zależy od dostaw od producenta”.

Dostępność piętnastek ogłosił również Plus, który kusi dodatkowymi korzyściami w programach Plus Wymiana i Plus Odkup.

W ofercie Plusa również zobaczymy wszystkie modele – czyli iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max.

Klienci zainteresowani zakupem najnowszych modeli Apple w przedsprzedaży w Plusie, mogą już teraz wejść na stronę www.plus.pl/iphone-new i podać numer telefonu. Osoby, które pozostawią numer kontaktowy, zostaną poinformowane o starcie przedsprzedaży.

Plus Wymiana: program dla fanów Apple

Najnowsze modele iPhone 15 będą również dostępne w programie Plus Wymiana. Jest to program ratalny, dzięki któremu można kupić iPhone’a w ratach i co 2 lata wymieniać go na nowszy model.

Aby skorzystać z oferty, należy wybrać dowolny abonament oraz swój wymarzony model iPhone’a w umowie ratalnej na 36 miesięcy.

Po spłaceniu obligatoryjnych 24 rat można nie spłacać pozostałych 12 rat, zwrócić iPhone’a bez zbędnych formalności i wziąć nowy model z nową umową. Można też spłacić pozostałą kwotę i pozostawić sobie telefon na własność.

Zwracany iPhone powinien być sprawny i w dobrym stanie, ale może mieć standardowe oznaki użytkowania.

Więcej szczegółów na temat zasady działania programu Plus Wymiana znaleźć można na stronie www.plus.pl/pluswymiana.

Dodatkowo, klienci, którzy zdecydują się na zakup najnowszego iPhone z serii 15, mogą skorzystać z Mistrzowskiej oferty (https://www.plus.pl/2w1?240gb) i zyskać dwa abonamenty w cenie jednego.

Będzie też Plus Odkup

Ponadto wszyscy, którzy marzą o nowym modelu iPhone’a, będą mogli skorzystać z programu Plus Odkup. Jest to usługa, która pozwala na odsprzedaż starego iPhone’a w salonie Plusa i zakup nowości Apple w trakcie jednej, krótkiej wizyty w salonie.

Ocena stanu technicznego starego telefonu jest wykonywana automatycznie poprzez dedykowaną aplikację. W ciągu kilku minut klient otrzymuje wycenę urządzenia.

Ustalona kwota przelewana jest na konto abonenckie w Plusie i może być wykorzystana na dowolne usługi z oferty lub opłacenie rat za nowe urządzenie. Więcej szczegółów znajduje się w regulaminach promocji oraz na stronie www.plus.pl/plusodkup.

Program Plus Odkup sprawdził się już po debiucie serii iPhone 14, gdy korzystającym z tej oferty operator oferował smartfony Apple w cenach obniżonych na start nawet o 750 złotych. Po odkupieniu przez operatora starszego modelu suma zniżek sięgała nawet 2650 złotych. Szczegóły nowej edycji programu Plus Odkup nie są jeszcze znane, ale należy oczekiwać, że i tym razem operator zaproponuje atrakcyjne zniżki.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Plus

Źródło tekstu: Plus