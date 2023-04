Ceny iPhone są kosmiczne, ale mamy na to sposób. Oto, co musisz zrobić

Telefony Apple mają ogromne grono fanów, na zakup iPhone często decydują się nawet wierni przez lata użytkownicy Androidów – i nic w tym dziwnego. To świetny, ładny sprzęt, ale niestety też drogi. A nawet ostatnio jeszcze droższy... Mamy jednak na to sposób – zakupy w sieci Plus.

Nie ma co ukrywać – ceny najnowszej serii Apple iPhone 14 wprawiły fanów marki w szok. Kupno telefonów spod znaku jabłuszka zawsze wiązało się z poważnym wydatkiem finansowym, jednak przed ostatnią premierą Apple Event 2022 wielu Polaków liczyło na to, że czternasta generacja okaże się nieco bardziej przystępna cenowo.

Tak się jednak nie stało. Co więcej, koszt zakupu iPhone wzrósł. Z analizy „Index iPhone 2022” przeprowadzonej po raz kolejny przez firmę Picodi wynika, że statystyczny Polak, by kupić iPhone 14 Pro, musiał w dniu premiery przepracować 27,6 dnia – tyle czasu musiał poświęcić, aby uzbierać pieniądze na swój wymarzony sprzęt. W porównaniu z ceną poprzedniej generacji iPhone liczba wymaganego czasu pracy zwiększyła się o 1,7 dnia. Dla porównania mieszkaniec Szwajcarii potrzebował na to zaledwie 4,6 dnia. Inne porównanie dowiodło, że w Polsce cena za iPhone 14 wzrosła znacznie bardziej (+24%) niż w wielu innych krajach, jak USA (0%), Niemcy (+11%), Francja (+12%) czy Włochy (+10%).



Jakby tego było mało, starsze modele telefonów Apple, np. iPhone 13, zamiast zachęcająco tanieć, dalej trzymają cenę.

I co robić w takiej sytuacji? Szukać okazji po internetach, ryzykować zakupy z podejrzanych ogłoszeń? Naprawdę lepiej tego nie robić, można tylko stracić pieniądze, nie otrzymując nic w zamian lub dostając sprzęt uszkodzony albo ze zwrotu. Nic z tych rzeczy, jest lepszy sposób.

iPhone najbardziej opłaca się kupić w Plusie

Szukając tańszego iPhone, najlepiej zajrzeć do Plusa. Zielony operator przygotował dwie świetne oferty, które w tej chwili są nie do przebicia przez innych sprzedawców. Chodzi o programy Plus Odkup i Plus Wymiana. Ten pierwszy pozwoli obniżyć cenę zakupu nawet o 2450 złotych, na drugim obniżki wyniosą równowartość 33% rat do spłacenia – nawet 1950 zł.

I jest jeszcze coś: Plus ma najszybsze w Polsce 5G, co regularnie potwierdzają rankingi SpeedTest.pl. Kupując jeden z nowszych modeli Apple iPhone w Plusie, masz pewność, że telefon pozwoli na sprawne korzystanie z sieci w tym standardzie. Plus proponuje też trzy abonamenty, idealnie dopasowane do telefonów iPhone z 5G.

Zobaczmy więc, o co dokładnie chodzi.

Jak działa Plus Odkup?

Program Plus Odkup skierowany jest do użytkowników telefonów iPhone 7 i nowszych modeli. Wszystko jest bardzo proste. Na początek trzeba przynieść do salonu Plusa swój stary telefon z jabłuszkowym logo. Na miejscu konsultant zainstaluje w nim aplikację diagnostyczną, która pozwoli mu ocenić stan urządzenia, na przykład akumulator. Obejrzy też obudowę i ekran, co pozwoli mu oszacować stan telefonu i na tej podstawie przedstawić jego wycenę. I tak za starsze telefony w bardzo dobrym stanie można zyskać w programie Plus Odkup:

Apple iPhone 12 Pro – 2200 zł ,

, Apple iPhone 12 – 1900 zł ,

, Apple iPhone 11 Pro – 1380 zł,

zł, Apple iPhone 11 – 920 zł ,

, Apple iPhone X – 510 zł ,

, Apple iPhone 8 – 299 zł.

Kwota, którą klient uzyska z odsprzedaży swojego iPhone trafi na konto rozliczeniowe w Plusie i może np. zostać wykorzystana do opłacenia rat za nowe urządzenie lub rachunków za usługi.

No dobra, można odzyskać część wydanych kiedyś pieniędzy, ale gdzie te specjalne korzyści, jakich nie ma nikt inny? Już tłumaczymy. Owszem, telefon można sprzedać na własną rękę w internecie, ale będzie to trwało dniami lub tygodniami. W salonie sieci Plus zajmie to kilka minut – wystarczy jedna wizyta. Jednocześnie konsultant sieci pomoże w błyskawicznym przeniesieniu danych ze starego telefonu do nowego.



W tym momencie pojawia się drugi punkt programu Plus Odkup – kupno nowego telefonu na raty w specjalnej ofercie. Plus obniżył ceny telefonów Apple, dzięki czemu można zaoszczędzić kilkaset złotych. Na przykład podczas kupna iPhone 14 128 GB w 36 ratach cena telefonu wyniesie łącznie 4611 zł, zamiast standardowych 5161 zł. Już widać korzyść, prawda?

Plus w programie Odkup przygotował tańsze telefony Apple. Dzięki temu klienci mogą się zdecydować na jeden z następujących modeli:

• iPhone 14 128 GB, iPhone 14 256 GB, iPhone 14 Plus 128 GB, iPhone 14 Plus 256 GB w cenie obniżonej o 550 złotych.

iPhone z abonamentem 5G to jeszcze lepszy pomysł

Na tym jednak nie koniec korzyści, jakie czekają w Plusie na fanów Apple. Oprócz kupna nowego iPhone klienci mogą wybrać jeden z trzech abonamentów z najszybszym 5G oraz podwójną paczką gigabajtów. To pozwoli korzystać z pełni zalet nowego urządzenia. We wszystkich oferowanych planach są też dostępne nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich oraz 120 minut połączeń międzynarodowych w UE.

Do wyboru otrzymujemy więc następujące plany z 5G:

za 59 zł/mies. z paczką 50 GB,

z paczką 50 GB, za 79 zł/mies. z paczką 120 GB,

z paczką 120 GB, za 99 zł/mies. z paczką 250 GB.

Jest jeszcze coś! Pewnie zastanawiacie się, na co wykorzystać tak ogromne paczki gigabajtów. Na przykład do oglądania filmów i seriali. Decydując się na jeden z tych planów, otrzymamy także pełen dostęp do streamingowego serwisu Disney+ na rok – w prezencie. Dopiero po 12 miesiącach pojawi się pierwsza opłata 28,99 zł miesięcznie.



Program Plus Wymiana to coś dla największych fanów Apple

Dla fanów Apple operator przygotował też coś na przyszłość. W 2023 roku premiery doczeka się iPhone 15, a za rok wszyscy będą kuszeni iPhone 16. Dzięki programowi Plus Wymiana już teraz można przygotować się na te nowości.

Klient, który dziś skorzysta z programu Plus Odkup, wybierając iPhone 14, już po spłaceniu 24 rat może wymienić swój używany telefon na jeden z przyszłych modeli. Pozostałe 12 rat zostanie anulowanych!

Żeby skorzystać z okazji Plus Wymiana, wystarczy wybrać dowolny abonament w zielonej sieci i dokupić do niego iPhone w rozłożeniu na 36 rat. Po spłaceniu 24 rat można podjąć decyzję, co dalej. Pierwsza opcja, to płacić dalej i zachować sobie telefon.

Druga, bardziej korzystna, to nie spłacać pozostałych 12 rat, zwrócić iPhone bez zbędnych formalności i wziąć nowy iPhone z nową umową. Nie trzeba będzie przy tej okazji zajmować się sprzedażą starego iPhone, bo Plus wszystko załatwi od ręki.

Będzie szybciej, a cena rat za zakup telefonu Apple nowszej generacji zmniejszy się o 33%. Przykład? Proszę bardzo – po wyborze telefonu iPhone 14 128 GB z opłatą początkową 499 zł i 36 ratami po 114,21 zł, dzięki programowi Plus Wymiana można zaoszczędzić nawet 1370 zł. Jest to równowartość 12 rat po 124,97 zł, których już nie trzeba będzie płacić. W przypadku modelu iPhone 14 Plus 256 GB na analogicznej zasadzie oszczędność wynosi jeszcze więcej – 2200 zł.

Oferty Plus Odkup i Plus Wymiana można połączyć, dzięki czemu cały proces wygląda tak:

przynosisz używanego iPhone do salonu Plusa,

iPhone do salonu Plusa, sprzedawca przy pomocy aplikacji automatycznie określa stan techniczny urządzenia,

urządzenia, na podstawie oględzin i analizy sprzedawca przekazuje wycenę urządzenia ,

, kwota ze sprzedaży dotychczasowego iPhone trafia na konto abonent a w Plusie,

a w Plusie, podpisujesz umowę na 36 rat na zakup iPhone w specjalnie obniżonej ceni e,

e, za dwa lata wymieniasz swój iPhone na nowy i podpisujesz kolejną umowę, zyskując równowartość 12 rat, których już nie musisz płacić.

Brzmi nieźle, prawda? Plus przygotował jeszcze jedną, ciekawą usługę, która pozwoli zyskać pewność, że po 2 latach będziesz mógł bez obaw zwrócić iPhone i wymienić go na nowy. Chodzi o usługę Serwis Urządzenia Premium za 20 zł za 30 dni. Jeżeli iPhone ulegnie jakiemuś wypadkowi, nieszczęśliwie się uszkodzi z winy użytkownika, to Plus naprawi go za pośrednictwem autoryzowanego punktu – bez utraty gwarancji i dodatkowych kosztów. Oczywiście zasady podstawowej naprawy gwarancyjnej pozostają bez zmian – jest to więc dodatkowe zabezpieczenie.

Artykuł sponsorowany przygotowany wspólnie z siecią Plus.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Arkadiusz Bała (Telepolis.pl), Lech Okoń (Telepolis.pl), Marian Szutiak (Telepolis.pl)