Pasują do dresu i do garnituru. Polacy pokochają te zegarki

Zegarki Huawei Watch GT łączą elegancję, świetne funkcje sportowe i dobrą cenę. Najnowsza linia niezmiennie zachwyca dizajnem i pomoże Ci trzymać dietę.

Zegarki Huawei Watch GT świetnie się sprzedają w Polsce. Wyróżnia je wysoka jakość wykonania i długi czas pracy z dala od ładowarki. Ponadto Huawei przedstawił aż 7 wersji kolorystycznych! Do wyboru mamy 3 warianty Huawei Watch GT4 w rozmiarze 41 mm (damskie) i 4 warianty 46 mm (męskie).

Huawei Watch GT4 (46 mm) Classic obok Huawei Watch GT4 (41 mm) Classic

Huawei Watch GT4: rozmiary i kolory

Huawei znów daje nam duży wybór. Osoby szukające zegarka z nieco mniejszą kopertą powinny zainteresować się modelami w rozmiarze 41 mm. Waga samego zegarka to tylko 38 gramów. Są też smuklejsze od poprzedników i sporego grona konkurentów – koperta mierzy tylko 9,8 mm wysokości i ma 41,3 mm średnicy. Bezel i ramka dookoła ekranu mają łącznie tylko 2 mm szerokości. W modelach w tym rozmiarze znalazł się ekran AMOLED o średnicy 1,32 cala i rozdzielczości 466 x 466 px (352 PPI). Koperty zostały wykonane ze stali szlachetnej, z boku znajduje się obrotowa koronka z przyciskiem oraz tradycyjny przycisk. Linia obejmuje:

Huawei Watch GT4 (41 mm) Elite (na zdjęciu poniżej): z kopertą w kolorze stali ze złotym bezelem, ze stalową bransoletą w kolorze srebrnym ze złotymi elementami,

(na zdjęciu poniżej): z kopertą w kolorze stali ze złotym bezelem, ze stalową bransoletą w kolorze srebrnym ze złotymi elementami, Huawei Watch GT4 (41 mm) Elegant : z kopertą w kolorze złotym, ze stalową bransoletą mediolańską, także złotą,

: z kopertą w kolorze złotym, ze stalową bransoletą mediolańską, także złotą, Huawei Watch GT4 (41 mm) Classic: z kopertą w kolorze złotym, ze skórzanym paskiem w kolorze białym.

Większe modele otrzymały stalowe koperty o wyjątkowym kształcie – są ośmiokątne. Ten dizajn kojarzy mi się nieco z kanciastymi Lamborghini i F-117. To ciekawa odmiana po trzech generacjach zegarków okrągłych. Zegarek w tym rozmiarze waży 48 gramów bez paska i ma 10,9 mm wysokości. Warto zwrócić uwagę na bezel delikatnie wystający ponad szkło. Zapewni to dodatkową ochronę w starciu z płaskimi powierzchniami. Średnica koperty to równo 46 mm, ekranu 1,43". Tu możemy wybierać spośród wariantów:

Huawei Watch GT4 (46 mm) Elite : z kopertą w kolorze srebrnym, ze stalową bransoletą,

: z kopertą w kolorze srebrnym, ze stalową bransoletą, Huawei Watch GT4 (46 mm) Green : z kopertą w kolorze srebrnym z zielonymi wstawkami, z kompozytowym paskiem w kolorze zielonym,

: z kopertą w kolorze srebrnym z zielonymi wstawkami, z kompozytowym paskiem w kolorze zielonym, Huawei Watch GT4 (46 mm) Classic : z kopertą w kolorze srebrnym, ze skórzanym paskiem w kolorze brązowym,

: z kopertą w kolorze srebrnym, ze skórzanym paskiem w kolorze brązowym, Huawei Watch GT4 (46 mm) Active: z kopertą w kolorze czarnym, z fluoroelastomerowym paskiem w kolorze czarnym.

Oczywiście zegarki umożliwiają dalszą personalizację z pomocą przeróżnych tarczy z AppGallery i możliwości wymiany paska lub bransolety. Huawei wprowadził między innymi mięciutki pasek do spania, wykonany z tkaniny. Paski montowane są na standardowy teleskop, co daje właściwie nieograniczone możliwości dobierania ich do indywidualnego stylu.

Poza rozmiarem zegarki różnią się jeszcze dwiema rzeczami. Mniejsze (41 mm) mają akumulatory o pojemności 323 mAh i są w stanie pracować bez ładowania około 7 dni. Większe (46 mm) mieszczą akumulator 524 mAh i pracują bez ładowania dwukrotnie dłużej. Druga różnica to ulepszony GPS w wersji 46 mm. Anteny zostały tak rozmieszczone, by położenie było ustalane precyzyjnie niezależnie od tego, w jakiej pozycji znajduje się zegarek. Poprzednie modele działały najlepiej, gdy ekran skierowany był „w niebo”, a zmiana kąta ujmowała nieco precyzji zapisu trasy. Huawei Watch GT4 46 mm robi to lepiej na rowerze czy podczas biegania.

Nowe funkcje Huawei Health i Huawei Watch GT4

Huawei Watch GT4 wprowadza mnóstwo ulepszeń w monitorowaniu zdrowia osoby, która będzie go nosić. Analiza snu obejmuje teraz także analizę oddechu. Monitorowanie cyklu menstruacyjnego zaś bierze pod uwagę parametry zdrowotne, zebrane przez urządzenie.

Świetną nowością jest funkcja „W formie”, która pozwala zapisywać w apce Huawei Health spożyte kalorie i obliczy bilans kaloryczny na dobę. Co ważne, można w apce zbudować własną bazę często spożywanych produktów, by ułatwić sobie zadanie na przyszłość. Informacje o tym, czy warto coś jeszcze zjeść, czy raczej trzeba poćwiczyć, by osiągnąć cel, będą widoczne od razu na nadgarstku. Nowej funkcji towarzyszy tarcza dla zegarka oraz czytelny widżet.

Baza trybów sportowych, które śledzą zegarki, jest ciągle powiększana. Jest ich już ponad 100, ostatnio pojawiła się m.in. piłka nożna i e-sport. Nie brak tu dyscyplin niszowych jak wspinaczka górska, padel, SUP, wyścigi samochodowe czy puszczanie latawców. Oczywiście z zegarkiem można zanurkować – spełnia wymagania normy IP58 i zniesie ciśnienie 5 ATM. Podczas treningu można skorzystać z możliwości odtwarzania muzyki bezpośrednio z zegarka (polecam podłączyć słuchawki TWS), metronomu i komunikatów głosowych. Podczas śledzenia pieszych wędrówek można też skorzystać z asystenta drogi powrotnej i wyznaczenia azymutu.

Poza tym zegarek ma możliwość wyświetlania pogody, faz Księżyca, godziny wschodu i zachodu Słońca, kalendarza, ma minutnik, stoper, budzik (wibracjami), funkcję szukania telefonu, funkcję zdalnego robienia zdjęć, ostrzeżenia o burzy, barometr, kompas i oczywiście latarkę z możliwością zmiany koloru światła (zegarek świeci ekranem). W połączeniu z czujnikiem przyspieszenia, głębokości, nasycenia krwi tlenem i termometrem mierzącym temperaturę skóry to zegarek kompletny. Nie zabrakło możliwości odpisania na wiadomość z poziomu zegarka z użyciem jednej z predefiniowanych odpowiedzi.

Huawei Watch GT4 – pierwsze wrażenia

Zegarki Huawei Watch GT4 w obu rozmiarach są już w naszej redakcji. Od razu przypadła nam do gustu ośmiokątna koperta modelu 46 mm i to, jak łączy się z bransoletą. Co ważne, rozmiar bransolety można bardzo łatwo zmienić, wyjmując lub dodając ogniwa. Warianty na paskach i z bransoletą mediolańską nie mają tego problemu, ale bransolety słyną z utrudnień. Materiały są wysokiej jakości i mimo że zegarki nie miały łatwych pierwszych dni w redakcji, na żadnym nie ma ani jednej rysy.

Ekrany Watch GT4 są wysokiej jakości, a dzięki możliwości odświeżania co 1 sekunda (1 Hz) są też energooszczędne. Możliwość pracy w trybie AOD sprawia, że nie nosimy na nadgarstkach smutnych, czarnych kółek. Czas pracy na akumulatorze spełnił nasze wymagania bezbłędnie.

Sterowanie zegarkami z HarmonyOS jest bardzo intuicyjne, ale przyznam, że niewiele korzystałam z obrotowej koronki. Wolę przesuwać elementy na ekranie palcem, przynajmniej dopóki nie muszę nosić rękawiczek. Ulepszone monitorowanie tętna działa zgodnie z obietnicami i pod tym względem zegarki Huawei biją na głowę wielu konkurentów, zwłaszcza podczas treningów siłowych. Ćwiczę z wariantem damskim, który – o dziwo – w ogóle mi w tym nie przeszkadza, nawet gdy muszę dużo pracować dłońmi i nadgarstkami. Wariant męski mógłby być ciut mniejszy.

Które modele najbardziej przypadły nam do gustu? Z męskich zdecydowanie Green skradł serca redaktorów TELEPOLIS.PL. W sprawie damskich zdania są podzielone – jedni wolą złotą kopertę i bransoletę mediolańską, drudzy dwukolorową kopertę i bransoletę stalową.

Czy czegoś nam brakuje? Na pewno nie zaszkodzi możliwość płacenia zbliżeniowego. Huawei pracuje nad tym od dłuższego czasu, ale nie jest to łatwy proces.

Ile kosztuje Huawei Watch GT4?

Zegarki Huawei Watch GT4 są dostępne w Polsce od 14 września 2023. Wszystkie modele kosztują między 1000 i 2000 zł, a cena zależy od wykończenia i materiałów. Damskie modele kosztują:

HUAWEI WATCH GT4 (41 mm) Elite: 1699 zł;

HUAWEI WATCH GT4 (41 mm) Elegant: 1399 zł;

HUAWEI WATCH GT4 (41 mm) Classic: 1199 zł.

Ceny męskich zegarków wyglądają następująco:

HUAWEI WATCH GT4 (46 mm) Elite: 1499 zł;

HUAWEI WATCH GT4 (46 mm) Green: 1199 zł;

HUAWEI WATCH GT4 (46 mm) Classic: 1099 zł;

HUAWEI WATCH GT4 (46 mm) Active: 1099 zł.

Nie zabrakło oferty przedsprzedażowej. Od 14 września do 15 października 2023 r., na huawei.pl oraz u Partnerów Biznesowych możesz otrzymać słuchawki Huawei FreeBuds SE 2 o wartości 199 zł w prezencie (lub za 1 zł, zależnie od sklepu). W przypadku zakupu zegarka w wersji Elite 41 i 46 mm otrzymasz dodatkowy rok gwarancji w prezencie.

W sklepie firmowym huawei.pl możesz skorzystać także z możliwości dokupienia atrakcyjnych pasków w cenie 69 zł i kupienia zegarka na 20 rat RSSO 0%.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne, Huawei