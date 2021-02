Google zamyka Daydream Play Store - kolejny etap wygaszania platformy VR

Kolejny projekt Google został praktycznie uśmiercony - Google wyłączyło dostęp do sklepu Daydream Play Store, zawierającego aplikacje dla platformy VR Google Daydream.

Google Daydream to innowacyjna platforma, która miała zrewolucjonizować rynek wirtualnej rzeczywistości. Nie wyszło, choć zapowiadało się całkiem obiecująco. Pierwszy raz zaprezentowano ją w 2016 roku. Bazowała ona na wykorzystaniu smartfonów, które wkładaliśmy do dedykowanych gogli i parowaliśmy z kontrolerem. Kompatybilne były wyłącznie wybrane modele telefonów z Androidem, co miało być gwarancją tego, że platforma dostarczy wrażenia porównywalne z dedykowanymi goglami VR.

Niestety mimo początkowo szerokiego wsparcia dla usługi nie zyskała ona szerszej popularności, przez co już w 2019 roku Google ogłosiło zamknięcie projektu. Sprzedaż gogli została wstrzymana, nowe smartfony przestały być certyfikowane, a oprogramowanie przestało otrzymywać aktualizacje.

Ale jeśli ktoś posiadał swój zestaw, to do tej pory mógł z niego normalnie korzystać. "Mógł", bo wygląda na to, że Google wreszcie postanowiło przybić ostatni gwóźdź do trumny usługi i wyłączyło sklep Daydream Play Store. Gromadził on aplikacje dedykowane platformie i był dostępny zarówno w formie aplikacji na smartfony, jak i bezpośrednio z poziomu gogli.

Co dalej z Google Daydream?

Wygląda na to, że to definitywny koniec projektu Daydream. Dobra wiadomość jest jednak taka, że o ile sklep z aplikacjami dla platformy został zamknięty, tak same aplikacje nadal są dostępne. Trzeba ich jednak szukać w standardowym Sklepie Play, skąd można je pobrać jak każdy inny program na naszego smartfona. Jeśli więc nadal mamy dostęp do gogli, nic nie stoi na przeszkodzie by wyciągnąć je z szafy i nadal z nich korzystać. Dla Google jest to już jednak zamknięty rozdział i nic nie wskazuje na to, by gigant z Mountain View miał prędko powrócić do tematu wirtualnej rzeczywistości.

Źródło zdjęć: 9to5Google

Źródło tekstu: 9to5Google