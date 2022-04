Google Workspace z nowościami ułatwiającymi pracę hybrydową

Jednym ze znaków powrotu do standardowych sposobów pracy jest to, że wielu naszych klientów planuje powrót pracowników i pracowniczek do swoich biur. Pytają oni, w jaki sposób praca hybrydowa może odbywać się na równych zasadach i być wydajna dla wszystkich. W Google również rozpoczynamy przejście do modelu hybrydowego od początku kwietnia - widzimy potencjał w nowych sposobach współpracy i modelach hybrydowych, które mogą stać się nową normą. Dobrze zaprojektowany model pracy hybrydowej daje elastyczność w efektywnej i bliskiej współpracy z dowolnego miejsca i w przemyślany sposób.