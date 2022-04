Google pomoże Ci wrócić na właściwą drogę, ma do tego nową aplikację

Google wie, że możesz chcieć przejść „na lepszą stronę mocy”, ale trzymają Cię dane, zdjęcia i przyzwyczajenia. Dlatego stworzył aplikację, która pomoże wyrwać się z uścisku wrogiego ekosystemu. Aplikacja ta jest już dostępna w App Store.

Switch to Android dostępna w App Store

Nowa aplikacja Google dla użytkowników iPhone'ów to Switch to Android. Została już umieszczona w sklepie App Store i można ją pobrać w wielu krajach. W Polsce na razie jej nie ma, ale to zapewne kwestia czasu.

Aplikacja Switch to Android pomaga bezpiecznie i bezproblemowo przenieść się z iPhone'a na telefon z Androidem (mający usługi Google). Transmisja danych odbywa się bezprzewodowo, więc nie będzie kłopotów z połączeniem kablem, co wcześniej było zalecane przez producentów telefonów. Nie ma też potrzeby, by po drodze korzystać z komputera.

Switch to Android przeniesie na nowy telefon z systemem Google najważniejsze dane, a więc kontakty, wydarzenia w kalendarzu, zdjęcia i filmy. Przyznam, że czuję się zawiedziona. Aplikacja tego typu mogłaby od razu pomóc pobrać androidowe wersje zainstalowanych na iPhone'ach aplikacji, przenieść pliki z iCloud na Dysk Google i tak dalej. Niestety pozostaje cieszyć się z tego, że zdjęcia i filmy zostaną skopiowane do Zdjęć Google bez instalowania na iPhone'ach aplikacji Zdjęcia Google.

Google obiecuje też, że nowa aplikacja pomoże wyłączyć iMessage na używanym numerze telefonu. Jeśli nie zrobisz tego przed wyjęciem karty SIM, wiadomości od innych użytkowników komunikatora mogą przepaść. Te już otrzymane zresztą też przepadną, bo aplikacja Switch to Android ich nie kopiuje.

Mam nadzieję, że zanim aplikacja dotrze do Polski, będzie umiała zrobić coś więcej.

iOS rośnie w siłę

Oczywiście nie ma nic dziwnego w tym, że Google ułatwia przesiadkę. W końcu łatwiejsza zmiana telefonu na ten właściwy to jedna przeszkoda mniej na drodze do zmiany. Ten krok jest potrzebny. Rynek smartfonów jest ostatnio mało interesujący, sprzedaż spada z różnych powodów i panuje ogromna niepewność. Ponadto Android stracił popularność w ostatnich latach. StatCounter podaje, że udział Androida w rynku spadł w ciągu ostatnich 5 lat, iPhone'y zaś stanowią prawie 30% smartfonów w użyciu na świecie.

Jest jednak jeden powód, dla którego nawet Tim Cook poleca Androida. Chodzi o możliwość instalowania aplikacji spoza sklepu producenta. Naciskają na to regulatorzy antymonopolowi, jednak dla Apple byłoby to poważne naruszenie jakości i bezpieczeństwa. Google nie ma z tym problemu.

