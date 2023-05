Google Play. Kasa się nie zgadza? Będzie więcej reklam

Google sprawdza nowe możliwości zarabiania na sklepie Play. Spodziewaj się kolejnych reklam przy szukaniu aplikacji i gier na swój telefon.

Google Play już teraz promuje aplikacje w wielu miejscach i pojawią się kolejne. Po wprowadzeniu zmian możliwe, że zobaczysz reklamy także w czasie wyszukiwania w aplikacji Google Play dla Androida. Google nazywa to „ograniczonymi czasowo wydarzeniami i sponsorowanymi rekomendacjami”.

Nowe miejsce na reklamy w Google Play

Konkretnie chodzi o sponsorowane propozycje pobrania aplikacji lub gry po dotknięciu paska wyszukiwania. Normalnie w tym miejscu pokazuje się kilka poprzednich wyszukiwań na rozwijanej liście, ale dołączy do nich jeszcze pozycja płatna. Albo dwie. Google zapewnia, że reklam nie będzie tu więcej niż trzy jednocześnie. Marne pocieszenie, bo to i tak o trzy za dużo, jeśli ktoś zwykle reklam unika.

Przykład reklamy w historii wyszukiwania (Shiftdelete.net)

Warto wyjaśnić, co Google rozumie jako „wydarzenia ograniczone czasowo”. Specjaliści wymyślili, że w polu wyszukiwania będą promowane między innymi aplikacje do streamowania gorących wydarzeń sportowych. Inne zastosowanie, to promowanie gier, w których w danym czasie odbywają się wydarzenia specjalne. Te drugie już można zobaczyć na górze strony głównej sklepu, a będą pojawiać się jeszcze częściej. Wydarzenia będą promowane w wyszukiwaniu wraz z nazwą aplikacji, ikoną, liczbą pobrań i oceną, by łatwiej było podjąć decyzję, czy skorzystać z propozycji sponsorowanej.

Google zapowiadał tę zmianę w kwietniu 2023 roku. Już zaczęła pojawiać się u niektórych użytkowników Androida.

Nowa wersja aplikacji Google Play wprowadza także różne optymalizacje, które mają pomóc w szybkim i bezbłędnym instalowaniu z Google Play. Tradycyjnie wprowadzone zostały poprawki Play Protect. Praktyczną nowością jest możliwość zezwolenia na pobieranie aplikacji przez komórkową transmisję danych bezpośrednio z poziomu powiadomienia – przyda się, gdy nie będzie dostępu do Wi-Fi, ale będzie Ci zależeć na czasie.

Aplikacja Google Play na Twoim smartfonie zaktualizuje się automatycznie.

