Google szykuje czystkę w Sklepie Play. Znikną tysiące aplikacji

Google szykuje się do wielkiej czystki w Sklepie Play. Już niebawem zniknie z niego duża pula niedziałających aplikacji.

W Sklepie Play znajdziemy aktualnie ponad trzy miliony aplikacji na Androida. Łatwo się domyślić, że nie wszystkie z nich trzymają równie wysoki poziom i to mimo rygorystycznych wymogów, które muszą spełniać, by przejść proces certyfikacji. Wygląda na to, że Google postanowiło coś z tym zrobić.

Google idzie na wojnę z niskiej jakości aplikacjami

Już 31 sierpnia 2024 roku wejdzie w życie aktualizacja minimalnych wymagań, które muszą spełniać aplikacje dostępne w Sklepie Play. Zgodnie z nowym brzmieniem regulaminu Google nie będzie dopuszczało aplikacji o "ograniczonej" i "niesprawnej" funkcjonalności.

Co dokładnie kryje się pod tymi określeniami? Aplikacje o ograniczonej funkcjonalności to m.in. aplikacje w pełni statyczne (np. ograniczające się do wyświetlania tekstu) oraz mające bardzo mało zawartości (np. aplikacje z pojedynczą tapetą). Z kolei w przypadku niesprawnych aplikacji chodzi nie o potworki pokroju Facebooka (a szkoda), a aplikacje, które faktycznie nie działają. Wymieniono tu m.in. apki, które się nie instalują, nie uruchamiają albo pozostają nieresponsywne.

Wraz z wejściem w życie nowych regulacji możemy się spodziewać dużej czystki w Sklepie Play. Pozostaje trzymać kciuki, by faktycznie była ona skuteczna i zmniejszyła listę aplikacji niskiej jakości. Niestety przy tej skali wcale nie jest to pewne.

Źródło zdjęć: Creative Caliph / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Google, Android Police