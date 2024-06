Sklep Play szykuje nowość. Zauważysz po zainstalowaniu aplikacji

Sklep Play może wkrótce zostać wzbogacony o nową funkcję, którą użytkownicy zauważą zaraz po zainstalowaniu nowej aplikacji.

Aktualnie, jeśli chcemy zainstalować jaką aplikację ze Sklepu Play, musimy otworzyć dedykowaną aplikację, poszukać to, co konkretnie nas interesuje, a następnie kliknąć zainstaluj. Gdy proces się zakończy, pojawia się przycisk uruchomienia appki. Jednak to może się wkrótce zmienić.

Nowość w Google Play

Na nowość trafił AssembleDebug. W kodzie aplikacji Google Play (wersja 41.4.19) znalazł on wzmiankę o funkcjach, które wcześniej nie były dostępne. Wynika z tego, że wkrótce twórcy aplikacji będą mogli zaimplementować w nich funkcję, dzięki której appki będą automatycznie uruchamiać się zaraz po zainstalowaniu, bez konieczności robienia tego ręcznie.

Z informacji wynika, że w górnej części ekranu na 5 sekund pojawi się specjalny baner, informujący o uruchomieniu aplikacji. Oprócz wizualnego powiadomienia pojawi się też komunikat dźwiękowy z wibracjami. Użytkownik będzie mógł tak ustawić funkcję, aby nie odtwarzała alertu lub nie wibrowała, gdy powiadomienie pojawi się na ekranie. Użytkownicy Androida będą mogli włączyć lub wyłączyć automatyczne uruchamianie aplikacji, choć domyślnie ono włączone.

Nie wiadomo, kiedy nowość trafi do Sklepu Play.

Źródło zdjęć: Marco Lazzarini / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PhoneArena