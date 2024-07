Google One z nową usługą. Będzie raj dla łowców promocji

Wszystko wskazuje, że wkrótce Google uruchomi kolejną usługę. Obecnie pracuje nad sekcją, która gromadziłaby w jednym miejscu wszystkie oferty promocyjne.

W Google One było ostatnio sporo aktualizacji, dodana została funkcja AI Premium, udostępniono bezpłatnie niektóre narzędzia w Zdjęciach Google, a także wyłączono VPN, oraz ukryto Kartę Pomocy. Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec zmian. Wkrótce Google uruchomi kolejną usługę.

Google One z nową usługą

Będzie ona zbiorem atrakcyjnych ofert promocyjnych dla użytkowników, zatem będzie niezwykle praktyczna - pozwoli im zaoszczędzić pieniądze.

Google opiera się na modelu subskrypcyjnym, który udostępnia użytkownikom miejsce na wirtualnej przestrzeni dyskowej. Każdy użytkownik na start dostaje 15GB w chmurze, co jest darmowe. Każde powiększenie miejsca wiąże się z dodatkową opłatą i zmianą subskrypcji. Google już od jakiegoś czasu oferuje darmowe korzystanie z różnych wersji Google One posiadaczom telefonów marki Pixel. Rodzaj próbnej wersji jest zależny od posiadanego modelu smartfona. Stąd wiadomo, że Google obecnie pracuje nad sekcją, która gromadziłaby w jednym miejscu wszystkie oferty promocyjne. Pozwoliłoby to na sprzedaż większej ilości produktów.

Póki co funkcja ta, będzie dostępna na urządzeniach z systemem Android. Opcja ta pojawiłaby się w zakładce Sprawdź oferty.

