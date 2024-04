Google wyłączy część Google One. Nikt jej nie chce

Google One cieszy się dużą popularnością, ale nie wszystkie usługi są wykorzystywane równie chętnie. Jedna zostanie niebawem wyłączona.

Od października 2020 roku Google proponuje nie tylko chmurę i dostęo do modeli sztucznej inteligencji, ale też zabezpieczenie ruchu i danych użytkowników Google One. Wtedy to do Google One został wprowadzony VPN. Początkowo był dostępny tylko na smartfonach z Androidem, ale z czasem Google wprowadził go także na iOS i udostępnił klienty dla Windowsa i macOS. Początkowo VPN był dostępny w abonamencie za 9,99 dolara, w marcu cena spadła do 2 dolarów.

VPN w Google One ma być dodatkową warstwą zabezpieczeń i zapewnić spokój ducha użytkownikom. Google opublikował szczegóły techniczne działania VPN-u, a także zadbał o zewnętrzny audyt bezpieczeństwa usługi. Deweloperzy innych aplikacji mogą skorzystać z otwartego API.

VPN Google to niewypał

Wszystko na próżno. VPN Google ma niewielu użytkowników. Google zrobił więc to, co każdy kapitalista w podobnej sytuacji – zapowiedział zamknięcie usługi. Terminu jeszcze nie znamy, ale VPN zniknie z aplikacji Google One w najbliższych miesiącach. Chcący skorzystać z takiej ochrony zostaną przekierowani do sklepu z aplikacjami i do aplikacji innych producentów. Szkoda, że VPN Google oficjalnie nie dotarł do Polski i nawet go nie przetestujemy.

Czemu użytkownicy nie chcą VPN-u Google? Raczej nie była to kwestia problemów z działaniem – podobno usługa śmigała aż miło. Możemy jedynie zgadywać, czy to brak zaufania do zabezpieczeń Google’a, czy po prostu brak takich potrzeb. Niewykluczone, że użytkownicy czują się dostatecznie bezpieczni bez tunelu szyfrującego ruch.

Google planuje przenieść zasoby na obszar, który ma więcej użytkowników. Zapewne skończy się na funkcjach związanych z AI. Zamiast ochrony VPN abonenci Google One dostaną zapewne więcej „magicznych” sposobów na poprawianie zdjęć w Google Photos albo pomoc w pisaniu maili od Google Gemini. Warto dodać, że narzędzia Magic Editor w Zdjęciach Google będą niebawem dostępne dla wszystkich za darmo.

Niedawno Sundar Pichai pochwalił się, że Google One ma już 100 milionów subskrybentów.

