Google One ma nowe funkcje. Zadbają o bezpieczeństwo, ale nie w Polsce

Gigant z Mountain View rozszerza wszystkie plany Google One o dostęp do VPN, ale nie w Polsce. Użytkownicy w USA mogą też monitorować swoje dane osobowe w Dark Web.

Wiele codziennych czynności wykonujemy online i nie wyobrażamy już sobie życia bez tego. Tak sprawdzamy i płacimy rachunki, umawiamy się na spotkanie, robimy zakupy, udostępniamy zdjęcia i kontaktujemy się z rodziną oraz przyjaciółmi. Chcemy przy tym, by przekazywane przez Internet informacje były odpowiednio chronione.

Plany Google One oferują nawet 2 TB miejsca na nasze dane, takie między innymi, jak kopie zapasowe plików, zdjęcia oraz filmy. Teraz w każdym planie można skorzystać z funkcji VPN (ang. virtual private network, wirtualna sieć prywatna). W USA Google wprowadza dodatkowo raport Dark Web, aby pomóc użytkownikom lepiej monitorować swoje dane osobowe.

VPN dla wszystkich planów Google One

VPN w Google One ma zapewnić lepszą ochronę aktywności użytkownika w Internecie bez względu na to, z jakich aplikacji i przeglądarek korzysta. Funkcja ta chroni przed hakerami lub operatorami sieci, maskując adres IP użytkownika. Bez sieci VPN strony i aplikacje, które są odwiedzane, mogą wykorzystywać adres IP internauty do śledzenia jego aktywności lub określania jego lokalizacji. Google chce zadbać, aby nikt nie mógł powiązać ruchu sieciowego z tożsamością użytkownika.

VPN będzie sukcesywnie dodawany do planów Google One w ciągu kilku najbliższych tygodni, licząc od 8 marca 2022 roku. VPN będzie dostępny w 22 krajach (na liście nie ma Polski) na urządzeniach z systemem Android, iOS, Windows i MacOS. Można też udostępnić VPN maksymalnie pięciu innym osobom, jeśli korzystają z jednego planu Google One.

Monitoring wykradzionych danych w Dark Web

Oszustwa w Internecie związane z tożsamością z powodu informacji skradzionych w wyniku naruszenia danych to coraz większy problem, który każdego roku dotyka miliony ludzi. Wiele z tych danych można znaleźć w tak zwanej "ciemnej sieci" (Dark Web), trudno dostępnej części Internetu, do której dostęp wymaga specjalistycznej przeglądarki i która nie jest indeksowana przez wyszukiwarki.

Raport Dark Web w Google One ma skanować "ciemną sieć" w poszukiwaniu danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu czy numer ubezpieczenia społecznego, powiadamiając potem użytkownika, jeśli coś się znajdzie. Po włączeniu raportu Dark Web użytkownik podaje i wybiera informacje, które chce mieć na oku w swoim profilu monitorowania. A jeśli jakiekolwiek pasujące informacje zostaną znalezione w "ciemnej sieci", Google powiadomi go o tym fakcie i udzieli wskazówek, jak można chronić te informacje.

Oprócz pokazywania wyników dopasowanych do danych osobowych, które internauta dodał do swojego profilu monitorowania, raport Dark Web pokaże mu również znaleźć inne powiązane informacje, które znajdowały się wśród naruszonych danych. Google podaje, że informacje w profilu monitorowania użytkownika są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności giganta i można usunąć dowolne z nich ze swojego profilu lub zatrzymać monitorowanie w dowolnym momencie.

Raport Dark Web zacznie być udostępniany w ciągu najbliższych kilku tygodni użytkownikom wszystkich planów Google One w USA.

