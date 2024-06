Google One pozbywa się kolejnej funkcji?

Google One jest dość lubianą aplikacją, ale nie wszystkie funkcje się sprawdzają. Całkiem niedawno, Google usunęło funkcję VPN. Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec zmian.

W Google One pojawiło się ostatnio sporo aktualizacji, firma dodała funkcje AI Premium, udostępniła bezpłatnie niektóre narzędzia w Zdjęciach Google, a także wyłączyła VPN, który okazał się niewypałem. Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec zmian.

W Google One zniknęła karta Pomocy

Użytkownicy Androida mogą zauważyć, że karta Pomoc (Support) zwyczajnie zniknęła. Na ten moment dostępne są jedynie zakładki: Strona główna, Przechowywanie oraz Korzyści. Zniknęła bezpowrotnie karta Pomocy z ikoną serca, która zawierała szybki dostęp do pomocy telefonicznej, chat'u i poczty e-mail.

To w sumie zmiana kosmetyczna, bo opcja Pomocy, nadal jest dostępna, tyle, że została ukryta. W nowej wersji, aby kliknąć w Pomoc, należy sięgnąć nieco głębiej. Przejść do nawigacji i dopiero wtedy kliknąć Skontaktuj się z nami.

Oznacza to, że Google już mniejszą wagę przywiązuje do korzyści z pomocy udzielanej przez ekspertów Google. Prawdziwe osoby, dostępne za pośrednictwem chatu, póki co zostały tylko bardziej ukryte, ale prawdopodobnie za jakiś czas zostaną zastąpione przez AI.

