Google Play: Za darmo gry i aplikacje o wartości 110 zł. Nie przegap!

Google Play jest pełny promocji, w tym płatnych aplikacji na Androida dostępnych za darmo przez ograniczony czas. Aplikacja raz dodana do konta Google będzie Twoja na zawsze. Tym razem w sklepie Play można zaoszczędzić przynajmniej 110 zł. Wszystkie opisane tu aplikacje możesz mieć bez płacenia, jeśli się pospieszysz.

Net Signal Pro: Wi-Fi & 5G Meter

Normalna cena: 2,79 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Net Signal Pro to aplikacja, która przyda się przy diagnozowaniu ewentualnych problemów z internetem. Aplikacja w czytelny sposób prezentuje informacje o sieciach Wi-Fi, które wykrywa telefon oraz o sieci komórkowej – nawet jeśli w użyciu są dwie karty SIM. Aplikacja jest w stanie podać parametry komunikacji radiowej, informacje o punktach dostępowych (także w sieciach mesh), a także informacje o konkurencyjnych sieciach, w których zasięgu znajduje się smartfon.

File Manager Pro

Normalna cena: 9,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

File Manager Pro to aplikacja chwaląca się poszanowaniem prywatności i bezpieczeństwem. Według oceny w Google Play nie wysyła na zewnątrz żadnych danych i nie prosi o dostęp do niczego poza tym, co niezbędne (na przykład pliki na smartfonie) i nie łączy się z internetem. W aplikacji nie ma oczywiście reklam, a przy tym zajmie ona jedynie 15 MB na Twoim smartfonie.

File Manager Pro zapewnia oczywiście wszystkie niezbędne dla menedżera plików funkcje, na czele z przeglądaniem plików w pamięci smartfonu i na zewnętrznych nośnikach (karta SD i podobne). Ponadto jest tu wyszukiwarka plików i folderów, a jeśli obawiasz się trwale kasować pliki od razu, warto skorzystać z opcjonalnego kosza.

Puzzle Words PRO

Normalna cena: 9,49 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Puzzle Words PRO to gra dla tych, którzy mają problem z wybieraniem między „dopasuj 3” i wykreślanką. Po pierwsze, musisz dotykać grup 3 i więcej symboli, by znikły z planszy. Po drugie, musisz układać jak najdłuższe słowa (angielskie) z odsłoniętych w ten sposób liter. Jeśli skończą Ci się ruchy, skorzystaj z jednego z sześciu jokerów.

Grać możesz na czas (3 minuty), do 25 słów lub w trybie relaksującym bez żadnych ograniczeń.

Cyber Fighters: Offline Game

Normalna cena: 4,79 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Cyber Fighters to bijatyka osadzona w niedalekiej przyszłości. W 2077 roku skończyła się Trzecia Wojna Światowa, mapa polityczna świata została narysowana na nowo. Granice pięciu obszarów Ameryki Północnej przecinają się dokładnie w Detriot. Po wielu próbach ustabilizowania sytuacji miast popadło w totalną anarchię i reszta świata udaje, że go nie widzi.

Cyber Fighters przeniesie Cię w sam środek zamieszania. Możesz wybrać jednego z pięciu unikatowych bohaterów i rozwijać jego umiejętności w walce w wybranym stylu. Połączenie bijatyki i RPG działa w pełni offline, a po połączeniu z internetem możesz zmierzyć się z innymi graczami na arenie. Przy tym gra ma bardzo przyjemny, cyberpunkowy klimat i odpowiednie dla niego kreacje postaci.Wygląd swojego bohatera możesz zmieniać z pomocą kostiumów i dronów, a umiejętności poprawisz coraz lepszym wyposażeniem.

Words All Around Pro

Normalna cena: 11,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Words All Around PRO to gra polegająca na wyszukiwaniu słów na planszach z literami. Celem jest odnalezienie jak największej liczby słów, przy czym gra stosuje słownik języka angielskiego z ponad 500 tysiącami pozycji, liczącymi od 3 do 10 liter. Zaznaczenie słowa usuwa litery, tak samo, jak grupy w „dopasuj trzy” czy linie w Tetrisie. Gra może posłużyć jako rozrywka dla znających język angielski albo jako pomoc w nauce.

Grać można w trzech trybach. W klasycznym masz 180 sekund na znalezienie jak największej liczby słów. W trybie wyzwania warto układać długie słowa (5 liter i więcej), bo dodają one nowe litery i zwiększają szansę na znalezienie kolejnych długich słów. Są też tryby, w których musisz na danej planszy znaleźć 10 lub 20 słów albo masz do dyspozycji tylko 60 liter. W trybie Fair Play możesz zmierzyć się z innymi osobami, z czego wszyscy dostają ten sam zestaw 60 liter.

Stickman Master Premium

Normalna cena: 9,29 zł. Pobierz za darmo z Google Play

W tej grze wcielasz się w wojownika Ninja, kryjącego się w cieniach. Gra czerpie z bijatyk na arenie, gier typu hack-and-slach, gdzie liczą się kombosy, a także z gier RPG, gdzie gracze mają do dyspozycji drzewko rozwoju postaci. Nie zabrakło setek potężnych elementów wyposażenia, które pomoże Ci przetrwać na coraz trudniejszych mapach. Możesz również zmierzyć się z innymi graczami, i wypełniać zadania, za które otrzymasz atrakcyjne nagrody.

Wersja Premium gry zapewnia:

zwierzę: Ognista czaszka.

odblokowany łuk.

2000 sztuk złota.

200 klejnotów.

dodatkowe materiały do ​​ulepszenia broni,

brak reklam pełnoekranowych.

Famous Quotes Guessing PRO

Normalna cena: 11,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Lubisz zgadywanki i cytaty sławnych ludzi? Ta gra dostarczy Ci sporo rozrywki, o ile tylko nie przeszkadza Ci język angielski. W tej grze musisz odgadywać cytaty metodą podobną do „Koła fortuny”. Nietrafiona literka zabiera Ci jedno z 15 dostępnych żyć. Możesz zagrać z limitem czasowym lub relaksować się w trybie „przeglądania”.

Shadow of Death: Dark Knight

Normalna cena: 5,29. Pobierz za darmo z Google Play

Words Everywhere PRO

Normalna cena: 11,99 zł. Pobiez za darmo z Google Play

Oto kolejna gra słowna, w której swoją znajomość angielskiego słownictwa możesz przekuć w wysoką pozycję w międzynarodowym rankingu. Nie ma tu żadnej listy słów, które musisz znaleźć – po prostu szukaj, aż skończą Ci się pomysły. Gra zawiera słownik liczący ponad pół miliona haseł i będzie sprawdzać, czy Twoje słowo w nim istnieje. Jeśli tak, dostaniesz punkty, zależne od długości słowa.

Możesz grać na trzech poziomach trudności i w trzech trybach. Relaks nie ma żadnego limitu czasowego i możesz szukać słów, aż Ci się znudzi. Szybki ma limit 150 sekund, a Wyzwanie trwa 2 minuty + 4 sekundy za każde znalezione słowo dłuższe niż 4 litery.

Over The Bridge Pro

Normalna cena: 11,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Over The Bridge to gra o charakterze edukacyjnym, w której musisz prawidłowo ocenić odległość między dwiema platformami. Celem jest bowiem rysowanie „mostów” między nimi, co umożliwi bohaterowi przejście dalej. Most nie może być zbyt długi ani zbyt krótki – to chyba oczywiste – bo bohater spadnie w przepaść. Celem jest dojście jak najdalej.

Tarcze dla smartwatchy AMOLEDWATCHFACES

Na koniec nieco personalizacji dla osób, które korzystają z zegarków z WearOS. Studio AMOLEDWATCHFACES obniżyło do zera ceny kilku swoich produktów. Normalnie każda tarcza kosztuje 6,99 zł. Warto zgarnąć je za darmo, skoro jest okazja. Raz przypisane do Twojego konta Google możesz pobrać za darmo, kiedy tylko zechcesz.

Bez opłat możesz mieć tarcze:

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: metamorworks / Shutterstock, Google Play

Źródło tekstu: własne, Google Play