Mapy Google tego nie potrafią. Warszawa ma rozwiązanie

Planujesz zwiedzić Warszawę? Pomyśl o zainstalowaniu aplikacji Warszawa 19115, która została właśnie wzbogacona o pewną potencjalnie delikatną, ale przydatną funkcję.

Trudności przy nawigacji w trakcie zwiedzania obcych miast to rzecz powszechna, ale zazwyczaj Mapy Google sprawę załatwiają, przedstawiając siatkę ulic, najciekawsze miejsca czy trasy komunikacji zbiorowej. Jest jednak jeszcze coś. Możliwe, że krępującego, ale niewątpliwie ważnego – toalety publiczne.

Zazwyczaj takowe znajdziemy w centrach handlowych, tyle że galerie, choć liczne, nie stoją zupełnie wszędzie. Statystycznie częstszym widokiem są restauracje i punkty gastronomiczne, ale ich pracownicy miewają, delikatnie mówiąc, różne podejście do osób niebędących klientami lokalu.

Co zrobić? Warszawa proponuje aplikację

Konkretniej aplikację Warszawa 19115, która zyskała właśnie nową funkcję. Jest to mapa, na której oznaczono wszystkie publiczne toalety i łazienki, uwzględniając przystosowanie, lub nie, dla osób niepełnosprawnych.

Dodajmy, mapa zawiera nie tylko stołeczne toalety. Znajdziemy na niej między innymi także lokalizacje parkingów, urządzeń AED oraz informacje o aktualnej jakości powietrza. Te opcje jednak w większości były dostępne już od premiery aplikacji w 2020 roku, podczas gdy WC to zupełna nowość.

Kilkaset ubikacji do twojej dyspozycji

Użytkownicy aplikacji obecnie mają możliwość wyszukania w niej kilkuset ubikacji na terenie całej Warszawy. Zaznaczone są na niej zarówno automatyczne toalety miejskie, wolnostojące WC, jak i te znajdujące się w budynkach użyteczności publicznej. Dodatkowo oznaczone są restauracje, które w efekcie podpisania umowy z miastem, udostępniają łazienki w swych lokalach.

Klikając w wybraną toaletę, użytkownik może sprawdzić czy jest ona płatna i w jakich godziny jest czynna, ocenić dostępność przewijaka, a także dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Aplikacja ma ponadto opcję nawigowania do wybranego punktu, tak by łatwiej było poruszać się po mieście turystom.

Mapa ma być na bieżąco aktualizowana o nowe miejsca i wzbogacana o inne informacje. Stanowić może jednak już teraz przydatne narzędzie dla osób, które planują spacer po Starówce czy Centrum Warszawy.

Źródło zdjęć: shutterstock, aplikacja Warszawa 19115

Źródło tekstu: um.warszawa.pl, oprac. własne