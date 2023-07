Google wyśle ci na telefon szczególne powiadomienie. O co chodzi?

Opóźnienia przy wdrażaniu nowych aktualizacji nie zawsze wynikają z opieszałości producenta. Bywa, że odpowiednia łatka jest już dostępna, ale z jej instalacją zwlekają użytkownicy, którzy na przykład nie chcą ingerować w działający telefon.

Google ponoć ma tę świadomość i dlatego, jak donosi dziennikarz Mishaal Rahman, pracuje nad funkcją przeznaczoną specjalnie dla niezdecydowanych. Mowa o Android Upgrade Invite, module pozwalającym twórcom urządzeń na zachęcenie do update'u.

Obecnie, gdy udostępniona zostaje aktualizacja, smartfon wyświetla jedynie tekstowe powiadomienie. Może ponadto przedstawić listę zmian, ale również wyłącznie w formie tekstowej. Źródło twierdzi, że Google zaczął postrzegać taki format jako niedostatecznie wyrazisty. Zwłaszcza dla osób mniej zaawansowanych technicznie.

Not everybody jumps to install the latest OS update when it's available. To help OEMs convince those users to update their devices, Google is inviting OEMs to implement an Android Upgrade Invite. pic.twitter.com/ALx7pzQbi8