Google zapowiada nowe funkcje w Androidzie

Google ogłosił na swoim blogu kilka nowych funkcji, które tego lata trafią do Androida i będą z nich mogli skorzystać wszyscy posiadacze urządzeń z tym systemem.

Ostrzeżenia przed trzęsieniami ziemi

W 2020 roku firma Google rozpoczęła wdrażanie największego systemu wykrywania trzęsień ziemi, jaki kiedykolwiek powstał. Na początku system alarmów o trzęsieniu ziemi był dostępny tylko w USA, a potem trafił do Grecji i Nowej Zelandii. Teraz z systemu można skorzystać również w Turcji, na Filipinach, w Kazachstanie, Kirgistanie, Tadżykistanie, Turkmenistanie i Uzbekistanie.

Szyfrowanie end-to-end w Wiadomościach

Do aplikacji służącej do przesyłania wiadomości trafi szyfrowanie end-to-end, które wkrótce będzie chronić wszelkie rozmowy zainicjowane przez użytkowników z dostępem do wiadomości RCS. Jak podaje Google, szyfrowanie zapewnia, że nikt nie może odczytać treści twoich wiadomości podczas ich przesyłanie między telefonami rozmawiających osób.

Wiadomości oznaczone gwiazdką

Jeśli użytkownik otrzyma wiadomość, której nie chce stracić, teraz będzie mógł ją zobaczyć, oznaczając ją gwiazdką. Chcąc później ponownie przejrzeć wiadomości, które zostały oznaczone gwiazdką, wystarczy dotknąć kategorii oznaczonej gwiazdką, aby wyświetlić wszystkie z nich.

Kuchenne emoji

Wkrótce użytkownicy Androida zaczną widzieć podczas tworzenia wiadomości sugestie kontekstowe z kuchennymi emoji. Te sugestie są już dostępne w wersji beta Gboard, ale zostaną publicznie uruchomione dla wiadomości napisanych w języku angielskim, hiszpańskim i portugalskim latem tego roku.

Skróty w Asystencie Google

Asystent Google ma stać się jeszcze "mądrzejszy". Tego lata użytkownicy Androida będą mogli przejść bezpośrednio do określonej części aplikacji za pomocą poleceń głosowych, takich jak "Hej Google, zapłać rachunek Capital One" lub "Hej Google, sprawdź moje mile na Strava".

Ulepszenia w głosowym wprowadzaniu haseł i wykrywanie wzroku

Funkcja Voice Access jest zadziała wtedy, gdy użytkownik patrzysz na ekran. Zapewnia ona szybką i wydajną nawigację po telefonie i aplikacjach za pomocą głosu. A po rozpoznaniu pola hasła umożliwia wprowadzanie liter, cyfr i symboli.

Aktualizacje Android Auto

Oprogramowanie Android Auto będzie bardziej konfigurowalne, dając użytkownikom możliwość personalizacji ekranu bezpośrednio z telefonu, w tym ręcznie włączać i wyłączać tryb ciemny. Łatwiej będzie też przeglądać zawartość, z nowymi kartami w aplikacjach multimedialnych, opcją "powrót do góry" i przyciskiem Od A do Z na pasku przewijania. A proces pierwszej konfiguracji Android Auto ma być teraz szybszy.

