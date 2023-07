Android 14 w wersji Beta 4. Do ostatecznej wersji coraz bliżej

Firma Google wydała system Android 14 w wersji Beta 4. Oznacza to, że nowe oprogramowanie wkrótce zadebiutuje w swojej finalnej wersji.

Minął kolejny miesiąc, więc przyszedł czas na wydanie nowej bety systemu Android 14, tym razem oznaczonej cyfrą 4. Jak informuje Google na swoim blogu, jest to również druga stabilna wersja tej platformy. Oznacza to, że wszystkie interfejsy API programistów i wszystkie zachowania związane z aplikacjami są ostateczne i nie zmienią się już do czasu, gdy finalne wydanie zostanie udostępnione publicznie.

To dobry moment, aby zakończyć testy zgodności i opublikować wszelkie niezbędne aktualizacje, aby zapewnić płynne działanie aplikacji przed ostateczną wersją Androida 14 jeszcze w tym roku.

– czytamy na blogu Google dla deweloperów

Coraz bliżej do finalnej wersji

Beta 4 wydaje się być ostatnią wersją Androida 14 przed finalnym wydaniem tego systemu. Jak to miało miejsce w ostatnich latach, Google nie zobowiązał się do wydania Androida 14 w finalnej wersji w konkretnym przedziale czasowym. Ale jeśli uwzględnimy to, co wydarzyło się w 2022 roku, na pewno nie będziemy zaskoczeni, jeśli premiera systemu nastąpi w sierpniu.

Google nie napisał wprost, że ostateczna wersja Androida 14 jest następna. Gigant prawdopodobnie chce mieć pole do manewru w przypadku znalezienia jakichkolwiek poważnych problemów z wersją beta 4, by móc je szybko naprawić i wydać wersję beta 4.1 (lub coś w tym stylu). Jak będzie w rzeczywistości, dowiemy się w najbliższych tygodniach.

Dla kogo Androida 14 Beta 4?

Osoby zarejestrowane w programie Android 14 Beta mogą już pobrać najnowszą wersję mobilnego systemu Google'a. Wystarczy mieć obsługiwane urządzenie. Na liście są:

