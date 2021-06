Facebook dla katolików nazywa się Agappe. Start 15 czerwca

Pod płaszczem Fundacji Nowa Pięćdziesiątnica, działającej przy Archidiecezji Lubelskiej, powstaje serwis Agappe.pl, czyli Facebook dla katolików. Jak możemy przeczytać na stronie platformy, jest ona częścią większego projektu skierowanego do osób wierzących w Polsce i za granicą. Możemy tam również przeczytać, że:

Termin agape nawiązuje do największego rodzaju miłości chrześcijańskiej. Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie tworzyły grono sióstr i braci, to grono często nie przekraczało kameralnego zacisza domostw, czy w późniejszym czasie gmin chrześcijańskich. Również nasza wspólnota wirtualna ma być miejscem wzajemnej życzliwości, miłości, dzielenia się wiarą katolicką.

Serwis społecznościowy Agappe.pl ma być dostępny zarówno poprzez stronę internetową, jak i aplikację na Androida, iOS i Windowsa. Teraz trwają testy serwisu, w której bierze udział ograniczona liczba użytkowników. Start platformy dla wszystkich zaplanowany jest na 15 czerwca 2021 roku.

Na pierwszy rzut oka to katolicka wersja Facebooka. Ale to zdecydowanie nie jest “bańka” dla katolików czy kopia istniejących social mediów, która nas zamknie i oddzieli od tego świata, który znamy. To nie jest żadna konkurencja dla tzw. dużych graczy jak FB. Wcale nie chcemy też mówić, że dajemy coś lepszego, bo tamto jest złe. Chcieliśmy po prostu stworzyć przestrzeń, w której ludzie wierzący mogliby wzmacniać swoją wiarę, dzielić się nią, ale też chcieliśmy dać ludziom konkretne narzędzia, na które, jak widzimy, jest zapotrzebowanie.