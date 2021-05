Instagram i Facebook pozwolą wszystkim ukryć licznik polubień

Wreszcie wszyscy będą mogli ukryć licznik polubień. Dotyczy to zarówno użytkowników Facebooka, jak i Instagramu.

Już dwa lata mijają od rozpoczęcia eksperymentu majacego na celu ukrycie licznika polubień na Instagramie. Facebook wcale nie zapomniał o swoich planach. Zgodnie z założeniami, chodzi o polepszenie zdrowia psychicznego użytkowników. Zbyt wielu z nich bowiem bardzo źle reagowało na zbyt niskie wskaźniki lajków pod swoimi wpisami na portalu. Jeszcze gorzej było po porównaniu się do znajomych otrzymujących więcej polubień.

Wstępne testy pokazały, że o ile w najbardziej ekstrawertycznych narodach, takich jak Brazylijczycy polubienia mocno spadły po pilotażowym wprowadzeniu takiej funkcji, tak np. Japończycy lajkowali więcej niż do tej pory. Licznik polubień będzie teraz mógł wyłączyć każdy zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku. Oczywiście nie będzie to obowiązkowe. Co konkretnie będzie ukrywać nowa funkcja? Nie tylko polubienia pod naszymi wpisami, ale nie będziemy też widzieć licznika pod wpisami innych pojawiającymi się na naszej tablicy. Funkcja ma trafi do wszystkich, nie wiadomo jednak kiedy dokładnie. Będzie do się działo stopniowo.

Źródło tekstu: facebook, wł, phonearena