EURO 2020 i aplikacja TVP Sport to problematyczne połączenie

Aplikacja TVP Sport nie jest bardzo nowym narzędziem, ale do tej pory nie było z nią większych problemów. Swego rodzaju cezurą dla tego rozwiązania stały się trwające właśnie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej UEFA Euro 2020. Z komentarzy użytkowników aplikacji w sklepie Google Play wynika, że rozwiązanie to oraz infrastruktura, która za nim stoi, nie radzi sobie z dużym wzrostem popularności w związku z piłkarskim świętem.

Miłośnicy piłki nożnej narzekają przede wszystkim na reklamy, które trzeba obejrzeć przed rozpoczęciem transmisji meczu. Problemem są też błędy, które pojawiają się już po reklamach, a także zrywanie transmisji. A każdy restart aplikacji to nowa porcja reklam. I tak bez końca.

Dałbym 0 ale nie można... Jak? Pytam się JAK można zapomnieć włączyć ponownie transmisje meczu i 2 połowę włączyć po 3 minutach?!?! Po 30 sekundach padła bramka a ludzie jak debile oglądać musieli plansze reklamowe.

Jest znowu jakiś problem ze zrzucaniem transmisji na Smart TV. Niech dadzą państwo jakąś możliwość opłaty żeby oglądać bez reklam albo usuną reklamy przed początkiem bo wrzucanie 6ciu reklam po ponad 20sekund każda to jakiś chory żart. Zwłaszcza kiedy aplikacja potrafi się zawiesić i trzeba od początku przecierpieć tego tasiemca z reklamami

Apka jest bardzo zamulona i mimo że mam dobrego neta ni ma pana we wsi aby transimsja działała. Dotego oczywiście reklamy, które sie wyświetlają podczas transimsji zmiast na przerwie

Jezus maria co to ma być w środku meczu 7 reklam po 15 (i nawet więcej) sekund rok czekania na euro japiernicze już na polsacie jest mniej reklam jak dobrze że to nie jest płatne bo by to były jeszcze bardziej przewalone pieniądze niz te 70 milionów co Sasin przewalił na wybory które się nie odbyły