Euro 2020 na żywo online. Zobacz, gdzie oglądać transmisje w internecie

Euro 2020 - gdzie obejrzeć mecze na żywo przez Internet? To pytanie może sobie zadawać wiele osób w najbliższych dniach. Dlatego śpieszę z pomocą i już wyjaśniam!

Pierwszy mecz Euro 2020 zostanie rozegrany już dzisiaj, czyli 11 czerwca 2021 roku. W pojedynku otwarcia zmierzą się reprezentacje Włoch oraz Turcji. Przez najbliższy miesiąc, aż do 11 lipca, kiedy to zostanie rozegrany finał, kibice na całym świecie będą mieli okazję obejrzeć aż 51 meczów w walce o tytuł najlepszej reprezentacji Starego Kontynentu. Czy Mistrzostwa Europy da się śledzić przez Internet? Jak obejrzeć Euro 2020 na żywo? Już spieszę z odpowiedziami na te pytania.

Euro 2020 w telewizji

Kibice w Polsce mają kilka możliwości oglądania meczów z okazji Euro 2020. Z pewnością dla wielu osób tym podstawowym będą kanały Telewizji Polskiej, która ma wyłączność na transmitowanie meczów na terenie naszego kraju. TVP nie podzieliło się prawami z żadnym innym nadawcą, więc wszystkie 51 meczów obejrzymy tylko i wyłącznie na kanałach TVP1, TVP2, TVP Sport oraz specjalnie stworzonym na potrzeby imprezy kanale TVP 4K, który dostępny jest zarówno w ramach cyfrowej telewizji naziemnej, jak i w Vectra lub UPC Polska, ale pod warunkiem posiadania dekodera 4K.

Wiadomo jednak, że nie wszystkie mecze da się prześledzić, siedząc wygodnie w fotel lub na kanapie, przez sporych rozmiarów telewizorem. W wielu przypadkach jedyną alternatywą będzie Internet. Jak obejrzeć Euro 2020 online?

Euro 2020 na żywo - jak obejrzeć przez Internet?

Jeśli interesujecie Was oglądanie Euro 2020 online, czyli przez Internet, to możliwości jest kilka. Pierwsza i podstawowa, to po prostu strona internetowa lub aplikacja TVP Sport. Na obu wszystkie mecze nie tylko można oglądać za darmo, ale dodatkowo Telewizja Polska przygotowała cztery ścieżki dźwiękowe do wyboru: z polskim komentarzem telewizyjnym, z angielskim komentarzem Martina Tylera i Alana Smitha, bez komentarza oraz z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i słabowidzących.

Co ważne, aplikacja TVP Sport dostępna jest za darmo na urządzeniach z Androidem, w tym Android TV. Poza tym zainstalujecie ją również na iOS, WebOS (telewizory LG) jak i Tizen, czyli telewizorach Smart TV marki Samsung z roczników 2017-2021. Oprócz możliwości oglądania samych meczów aplikacja pozwala na śledzenie aktualności, sprawdzanie wyników i table oraz oglądanie retransmisji i skrótów już rozegranych spotkań. W trakcie samych spotkań widzowie mają dostęp o rozbudowanych statystyk.

Chociaż tylko Telewizja Polska ma prawa do transmitowania meczów Euro 2020 w Polsce, to jest kilka alternatyw. Wszystkie one sprowadzają się do włączenia jednego z kanałów TVP, ale można to zrobić na różne sposoby. Na przykład abonenci UPC mogą wybrać usługę telewizji internetowej swojego dostawcy, czyli Horizon.tv. Za jej pośrednictwem można uruchomić kanały TVP1, TVP2 oraz TVP Sport. Na liście nie ma TVP 4K, ale to akurat żadna strata, bo sygnał i tak nie byłby nadawany w tak wysokiej rozdzielczości. Podobnie wygląda to w przypadku Orange TV Go, gdzie programy TVP również można oglądać online. Inna alternatywa to np. internetowa telewizja WP, chociaż w niej nie ma kanału TVP Sport. Z drugiej strony jedynka i dwójka są dostępne za darmo. Jedyna niedogodność to reklamy.

Jak widać, jest wiele sposób na oglądanie Euro 2020 na żywo przez Internet. Zdecydowanie najwygodniejszym jest po prostu aplikacja lub strona internetowa TVP Sport, gdzie wszystkie mecze obejrzymy bez żadnych opłat.

