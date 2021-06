Euro 2020: według sztucznej inteligencji wygramy tylko ze Słowacją

Już dzisiaj (11 czerwca) rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Polacy swój pierwszy mecz rozegrają dopiero w poniedziałek, kiedy to ich przeciwnikiem będą Słowacy. Według sztucznej inteligencji będzie to jedyny, wygrany przez nas pojedynek.

Euro 2020 rozpoczyna się na dobre. Polacy trafili do grupy ze Słowacją, Hiszpanią oraz Szwecją, co - przynajmniej w teorii - stawia nas w dobrej sytuacji, tym bardziej że awans z grupy mogą wywalczyć nawet 3 zespoły. Ale czy Polacy rzeczywiście są kandydatami do awansu? Według sztucznej inteligencji kickoff.ai nasza reprezentacja wygra tylko swój pierwszy mecz, ze Słowacją.

Sztuczna inteligencja przewiduje mecze Euro 2020

Sztuczna inteligencja jest dzisiaj wykorzystywana w wielu dziedzinach i coraz trudniej dostrzec jej działanie w naszym codziennym życiu. Za jej pomocą można na domowym komputerze podstawić na filmie twarz innej osoby. AI zajmuje się poprawą zdjęć robionych przez nasze smartfony. Sztuczna inteligencja potrafi nawet grać w Dota 2 i wygrać z mistrzami świata. Czemu więcej nie miałby się zająć przewidywaniem meczów piłkarskich? Skoro mogły to robić ośmiornice i inne zwierzęta, to tym bardziej poradzi sobie z tym AI.

Tym właśnie zajmuje się kickoff.ai. Jeśli sprawdzimy, co sztuczna inteligencja myśli o zbliżających się meczach Polaków z okazji Euro 2020, to wygląda na to, że wygramy tylko ze Słowacją. W tym meczu AI daje nam 48% szans na zwycięstwo. Całkiem prawdopodobny jest też remis, ze wskazaniem na poziomie 28%. Nasi rywale mają według kickoff.ai 24% szans na zgarnięcie trzech punktów. W kolejnym meczu z Hiszpanią, co nie powinno dziwić, mamy 14% szans na wygraną wobec 62% dla naszych przeciwników. Z kolei w spotkaniu ze Szwedami szanse wydają się mocno wyrównane. Skandynawom sztuczna inteligencja daje 36% szans, a nam 34%. Pozostałe 30% to remis.

Gdyby rzeczywiście Euro 2020 potoczyło się w sposób wskazany przez kickoff.ai, to Polacy prawdopodobnie mogliby liczyć na wyjście z grupy, jeśli nie z drugiego, to przynajmniej z trzeciego miejsca. Sceptycy mogą jedynie przyczepić się, że dane na stronie kickoff.ai nie są zaktualizowane, bowiem jako nasz trener nadal widnieje tam Adam Nawałka, a najwięcej występów ma Michał Żewłakow. W rzeczywistości selekcjonerem jest Paulo Sousa, a najwięcej meczów, bo 119, zagrał w reprezentacji Polski Robert Lewandowski. Ma to jednak drugorzędne znaczenie, ponieważ AI wykorzystuje uczenie maszynowe i analizuje wszystkie spotkania reprezentacji, na tej podstawie wyciągając dalsze wnioski. Trener czy miejsce w rankingu FIFA są bez znaczenia.

