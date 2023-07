ChatGPT w Google Play. Apka będzie gotowa jeszcze w lipcu

OpenAI niebawem wyda aplikację dla Androida, w której porozmawiasz z botem CharGPT.

Aplikacja ChatGPT została wydana dla iPhone’ów w maju i wtedy twórcy obiecali, że identyczne narzędzie będzie dostępne w Google Play. Apka ma już swoją stronę w Google Play i będzie dostępna z końcem lipca 2023. OpenAI informuje o tym na Twitterze.

Jeśli nie chcesz przegapić jej wydania, przejdź na stronę ChatGPT w Google Play i dopisz się do kolejki. Aplikacja zostanie ściągnięta na Twój telefon automatycznie, gdy tylko będzie dostępna.

Announcing ChatGPT for Android! The app will be rolling out to users next week, and you can pre-order in the Google Play Store starting today: https://t.co/NfBDYZR5GI — OpenAI (@OpenAI) July 21, 2023

Aplikacja ChatGPT w App Store była początkowo dostępna tylko w USA, do Europy trafiła kilka dni później. Niewykluczone, że tym razem będzie podobnie i Polacy będą musieli poczekać nieco dłużej na możliwość skorzystania z niej.

Czy warto? Raczej tak, bo korzystanie z ChatGPT w przeglądarce na małym ekranie smartfonu jest lekko mówiąc uciążliwe. Dedykowana aplikacja zapewni wygodniejszą nawigację i być może coś jeszcze. Na systemie iOS od czerwca można na przykład tworzyć skróty dla Siri z użyciem aplikacji OpenAI.

ChatGPT dla Androida. Po co mi to?

Pewnie zadajesz sobie teraz pytanie: po co mi to? ChatGPT może być niezłą pomocą przy tworzeniu treści i wyszukiwaniu informacji. Sama korzystam z bota między innymi do skracania długich tekstów, zmiany stylu, a sporadycznie także do tłumaczeń. Nie jest w tym idealny, muszę go pilnować i często poprawiać po nim kuriozalne błędy, ale nadal pozwala mi zaoszczędzić sporo czasu w pracy.

Abonenci ChatGPT Plus niebawem będą mogli skorzystać też z „ciągłej pamięci”. Oznacza to, że SI będzie miała dostęp do wszystkich poprzednich rozmów i będzie mogła pracować w szerszym kontekście. Na razie funkcja ta jest dostępna do testów dla chętnych. Funkcja ta ma działać na różnych platformach, więc ChatGPT na Androidzie będzie „pamiętał” rozmowy z przeglądarki.

