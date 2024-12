Bank Pocztowy ma nową aplikację. Odświeżył też bankowość internetową

Bank Pocztowy wprowadza nową wersję aplikacji mobilnej Pocztowy oraz bankowości internetowej Pocztowy24. Zmiany mają ułatwić życie użytkowników.

Bank Pocztowy wprowadza zarówno nową wersję aplikacji mobilnej Pocztowy, jak i bankowości internetowej Pocztowy24. Zmiany mają ułatwić wiele spraw, w tym między innymi zwroty przelewów do nadawcy, filtrowanie historii, a także samo logowanie.

Bank Pocztowy ze zmianami

W nowej wersji aplikacji mobilnej i bankowości internetowej pojawiły się cztery udogodnienia, które mają poprawić wygodę i bezpieczeństwo użytkowników. Pierwsza dotyczy zwrotu przelewów do nadawcy. Cały proces ma być dużo łatwiejszy za sprawą specjalnego przycisku, który wygeneruje automatycznie wypełnioną formatkę, gotową do zatwierdzenia. Druga zmian to rozbudowane filtry historii rachunku, między innymi z podziałem na uznania i obciążenia.

Kolejna nowość dotyczy potwierdzeń przelewów, które teraz można wysyłać tylko na własny adres e-mail oraz zapisywać w formie PDF. Nie ma możliwości automatyczne wysyłki na adres osób trzecich. Ma to poprawić bezpieczeństwo. Ostatnia zmiana to informacja o włączonym CapsLocku w trakcie logowania do bankowości internetowej Pocztowy24. Podobno było to częstym problemem z dostaniem się na konto.

Zmiany wprowadzane w bankowości internetowej i mobilnej są wynikiem uważnego wsłuchiwania się w potrzeby naszych klientów. Nowe funkcje, takie jak szybkie zwroty przelewów czy zaawansowane filtrowanie historii operacji, znacząco ułatwią zarządzanie finansami, a nowy sposób wysyłania potwierdzeń operacji dodatkowo zwiększy ochronę danych. Dzięki wdrożeniu funkcji ostrzegania o włączonym CapsLock rozwiązujemy pozornie drobny problem, który jednocześnie dla wielu użytkowników wielokrotnie stanowił dużą uciążliwość. Naszym priorytetem jest dostarczanie rozwiązań, które nie tylko odpowiadają na bieżące potrzeby klientów oraz zwiększają komfort użytkowania, ale także konsekwentnie podnoszą poziom ich bezpieczeństwa.

– mówi Jarosław Gawroński, Naczelnik Wydziału Rozwoju Bankowości Cyfrowej Banku Pocztowego.

