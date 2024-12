PKO BP z ważnym ostrzeżeniem. Akurat teraz to szalenie istotne

PKO BP ostrzega swoich klientów, jak rozpoznać fałszywe sklepy internetowe. To szczególnie ważne w okresie przedświątecznym, gdy szukamy prezentów dla najbliższych.

Okres przedświąteczny to dla wielu osób czas szczególnie intensywny. Często szukamy prezentów dla najbliższych. Próbują to wykorzystać oszuści, którzy intensyfikują swoje starania. Dlatego też musimy szczególnie uważać na wyjątkowe okazje. PKO Bank Polski przestrzega, jak rozpoznać fałszywe sklepy internetowe.

PKO BP ostrzega klientów

PKO BP opublikowało artykuł, w którym przestrzega wszystkich klientów przed fałszywymi sklepami internetowymi. Te co prawda działają przez cały rok, ale przed Świętami Bożego Narodzenia pojawia się ich szczególnie dużo, bo oszuści wiedzą, że szukamy prezentów dla najbliższych. Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?

Jeśli zachętę do zakupów (często opakowaną jako niezwykle atrakcyjną ofertę) dostaliśmy przez media społecznościowe lub przez wiadomość mailową czy SMS – warto zachować ostrożność. To popularne sposoby łowienia potencjalnych ofiar przez cyberprzestępców. W przypadku korzystania z wyszukiwarek należy mieć świadomość, że po wpisaniu hasła mogą odsyłać nie tylko do popularnych, uczciwych sklepów internetowych, ale także do stron zarządzanych przez przestępców, którzy również promują w wyszukiwarkach swoje strony.

- przestrzega PKO BP.

Bank zwraca też uwagę na szczególnie atrakcyjne, wręcz niewiarygodne ceny produktów. Jeśli na takie trafimy, to jest spora szansa, że to oszustwo, które ma na celu pozbawienie nas środków finansowych, ponieważ zamówionego produktu nigdy nie otrzymamy. Jeśli coś jest zbyt piękne, aby było prawdziwe, to prawdopodobnie prawdziwe nie jest.

Poza tym warto też dany sklep dokładnie prześwietlić, zanim zdecydujemy się na zakup. Daną firmę możemy sprawdzić w popularnych rejestrach, np. KRS oraz CEIDG. Dobrą praktykę będzie też sprawdzenie informacji kontaktowych, sposobów płatności, a także regulamin, który często w fałszywych sklepach pełny jest nieścisłości. Oczywiście należy też zwrócić uwagę na sam adres URL, który często jest najbardziej oczywistą wskazówką oszustwa.

Od siebie mogę też dodać możliwość sprawdzania sklepów w popularnych usługach do tego służących np. Truspilot oraz ScamAdvisor. Z nich często można się dowiedzieć, czy dany sklep jest wiarygodny.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: PKO BP/Bankomania