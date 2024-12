Klienci PKO BP pokochają tę funkcję. Skorzysta konkretna grupa

Masz konto w PKO BP? W takim razie bank przygotował nowość, która powinna ułatwić życie rodzicom.

PKO BP od dawna pozwala na zakładanie kont dla dzieci. Taka możliwość pojawiła się już w 2013 roku. Jednak do tej pory zarządzanie finansami dziecka było nieco utrudnione, ponieważ wymagało zalogowania się do bankowości internetowej. Wkrótce się to zmieni, o czym informuje serwis Cashless.pl.

PKO BP dla dzieci

Okazuje się, że pierwsi użytkownicy otrzymali możliwość zarządzania finansami swoich dzieci z poziomu już nie tylko strony internetowej, ale także aplikacji mobilnej iPKO. Biuro prasowe banku potwierdziło, że trwają prace nad tego typu funkcją. Na ten moment nie wiadomo, kiedy zostanie udostępniona wszystkim klientom, ale raczej nie nastąpi to jeszcze w tym roku.

Dzięki takiemu nadzorowi rodzice mają pełną kontrolę nad finansami dziecka. To do nich należy np. zatwierdzanie przelewów zleconych przez pociechę czy doładowań telefonów. Rodzic decyduje też, do jakich funkcji dostęp ma syn lub córka. Z kolei dziecko, mają dostęp do własnego konta, od najmłodszych lat uczy się zarządzania finansami. Może też np. ustawić sobie cel, na który chce odkładać pieniądze.

