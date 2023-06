Apple usunie znaną funkcję. Już nie zawołasz Siri

Koniec z wołaniem „hej Siri!” by wybudzić asystentkę głosową na iPhone’ach. Komenda, która przeszła do popkultury, ma zniknąć.

Tak twierdzą źródła Bloomberga. W poniedziałek 5 czerwca startuje konferencja WWDC 2023, podczas której z pewnością zobaczymy nową wersję systemu iOS. Będzie to pierwsza od dawna wersja, która nie będzie reagować na znaną komendę.

W przeciwieństwie do Cortany, Siri czeka świetlana przyszłość. W listopadzie z tego samego źródła usłyszeliśmy plotkę, jakoby Siri miała odpowiadać na polecenia bez wcześniejszego wybudzania poleceniem „hej Siri”. Nie trzeba będzie czekać, aż asystentka „obudzi się” i da znać, że jest gotowa na przyjęcie polecenia.

Docelowo asystentka Apple ma reagować na polecenia typu „Siri, włącz światło” i od razu włączyć światło. Będzie więc działać podobnie do Alexy Amazonu na smartgłośnikach. Alexa od dawna przyjmuje polecenie od razu. Niestety nie bez konsekwencji dla naszej prywatności, ale mam szczerą nadzieję, że Apple podejdzie do tego z większą dbałością.

Zobacz: Sonos z Alexą w Polsce. Oto jak z nią porozmawiasz

Pomijając prywatność, jest tu jeszcze jedno ogromne wyzwanie techniczne. Sztuczna inteligencja będzie musiała nauczyć się rozpoznawać słowo kluczowe, wypowiadane we wszystkich możliwych intonacjach, akcentach i warunkach. Alexa robi to nieźle, ale nie idealnie i potrafi wtrynić się do rozmowy z jakąś absurdalną kwestią. Bardziej złożona fraza zwiększa prawdopodobieństwo, że zostanie prawidłowo rozpoznana. Ponadto będzie potrzebna głębsza integracja z aplikacjami, by zapewnić asystentce odpowiedni kontekst dla zadań, jakie zostaną przed nią postawione.

Mark Gurnman z Bloomberga twierdził w listopadzie, że zmiana zostanie wprowadzona w 2023 lub 2024 roku. Jednak wiele wskazuje na to, że zobaczymy nową Siri już w poniedziałek. Byłoby to logiczne posunięcie, biorąc pod uwagę, że gogle rzeczywistości rozszerzonej Apple mają być kontrolowane między innymi poleceniami głosowymi.

Wszystko składa się w spójną całość. Pytanie, jak będzie działać. Oczami wyobraźni już widzę wysyp filmów z wpadkami Siri. Nie widzę za to Siri odpowiadającej po polsku, co znacznie bardziej by mi się przydało.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock / Tada Images

Źródło tekstu: Bloomberg