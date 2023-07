Apple przypomniał sobie o Polsce. Fotografuje Kraków

Apple szykuje nową wersję systemu iOS, a wraz z nią na pewno zobaczymy nowe wydanie Map Apple. Możliwe, że będą na niej zdjęcia z Polski.

Mapy Apple mają świetne widoki 3D i „z perspektywy przechodnia”, ale ogromną większością można cieszyć się tylko w USA. W Polsce wciąż brakuje wielu elementów, jak tekstury na budynkach 3D (widok satelitarny jest po prostu płaski) czy widok z ulicy (odpowiednik Street View w Mapach Google). Mamy jednak powody wierzyć, że Apple właśnie uzupełnia swoje zasoby i jesienią zobaczymy więcej Polski w aplikacji Mapy Apple.

Jeśli nie korzystasz na co dzień z aplikacji Apple Maps, pokażę, o co chodzi. Podczas przeglądania mapy można skorzystać z „lornetki” i zobaczyć, jak z perspektywy przechodnia czy kierowcy wygląda dane miejsce. Można oglądać okolicę, korzystając z mapy lub poruszając się na pełnym ekranie. Tak wygląda to w San Francisco:

A tak wygląda to obecnie w Krakowie:

Do tego sporo miast ma już fantastyczny widok 3D z elegancko oteksturowanymi budynkami. Aż miło się ogląda miasto w takim wydaniu.

Kraków niestety do nich nie należy. Jeszcze! Warto tu przypomnieć, że od niedawna mamy już widoki 3D.

Auto Apple Maps w Krakowie

Nasze nadzieje rozbudziła obecność auta Apple Maps w Krakowie. Mój redakcyjny kolega Patryk Łobaza zauważył auto Apple Maps. Warto wiedzieć, że fragmenty tego miasta są już opatrzone zdjęciami „z ulicy”, ale do końca jeszcze daleko. Mamy więc nadzieję, że białe Subaru nie było w Krakowie tylko przejazdem…

Subaru Impreza na niemieckich rejestracjach i z kamerą 3D zamontowaną na dachu stało zaparkowane nieopodal centrum Krakowa. Nie wiemy niestety, czy jest ich więcej w innych miastach Polski, ale i tak trzymamy kciuki. Jeśli masz informacje na ten temat ze swojego miasta, daj nam znać. Zapytałam również Apple o stan prac w Polsce i zaktualizuję artykuł, gdy tylko otrzymam odpowiedź.

