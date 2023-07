Apple stoi na drodze do sukcesu Elona Muska. Chodzi o X

Jednym z nich jest App Store. Aplikacja Twittera dla iPhone’ów i iPadów nie może mieć nazwy wymarzonej przez Elona Muska.

Elon Musk postanowił wymazać z Internetu logo i nazwę Twittera. X już zastępuje ptaszka w wielu miejscach, w tym na stronie i w aplikacji mobilnych, a domena x.com przekierowuje na Twittera. W Google Play apka ma już nawet docelową nazwę. W App Store jednak wciąż nazywa się „Twitter”. Dlaczego?

To proste. Sklep Apple nie przyjmie nazwy „X”. Jest niezgodna z wytycznymi dla aplikacji. Nie chodzi jednak o to, że jedne litery są lepsze od innych, raczej jest tych liter za mało. Apple wymaga bowiem, by w polu na nazwę aplikacji wpisać przynajmniej dwa znaki.

Twitter was able to change the logo of their iOS app but not the name, since Apple requires app names to be at least 2 characters 😂 pic.twitter.com/SovLuE3UDG