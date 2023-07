Nic nie zostanie z Twittera. Elon Musk zmieni nawet logo

Elon Musk zmienia kolejną rzecz na Twitterze: logo.

Twitter przeszedł w ostatnich tygodniach mnóstwo zmian, ale ta będzie chyba najbardziej znacząca. Ptaszek, do którego przyzwyczailiśmy się przez ostatnie kilkanaście lat, odfrunie i zabierze ze sobą nazwę serwisu.

Elon Musk woli „X”

Elon Musk zapowiedział zmianę na Twitterze. nowy właściciel platformy zarządził stopniowe pozbywanie się wszystkich ptaków z identyfikacji wizualnej serwisu.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

Decyzja ta jest dość dziwna, ponieważ nazwa portalu społecznościowego nawiązuje do ćwierkania ptaszków. Docelowo jednak cała marka Twitter ma zniknąć. Co więc nas czeka? Zamiast tego dostaniemy kolejne bezpłciowe „X”. To poniekąd powrót do X.com – jednego z pierwszych projektów Muska. Była to platforma finansowa, kupiona potem przez PayPal.

Zmiana będzie drastyczna i być może wcale nie jest potrzebna, ale to krok w realizacji większego projektu. Musk ma w planach stworzenie kolosalnej aplikacji społecznościowej do wszystkiego i połączyć w niej mikroblog (czyli Twittera, którego znamy i lubimy), czat głosowy Twitter Spaces i kto wie, co jeszcze. Przy czym prawdopodobnie mógłby to zrobić pod szyldem z niebieskim ptaszkiem, ale kto bogatemu zabroni?

Zobacz: Elon Musk z dużym problemem. Wpływy Twittera z reklam pikują

Skoro o pieniądzach mowa, warto odnotować, że Twitter stracił już ok. 2/3 wartości w porównaniu do tego, ile Musk zapłacił za platformę.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock

Źródło tekstu: Elon Musk / Twitter