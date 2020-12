Aplikacja PLAY NOW jest już dostępna na Smart TV Samsunga

Play rozbudowuje swoją ofertę PLAY NOW. Od teraz usługa jest już dostępna na telewizorach Smart TV firmy Samsung. Dzięki niej treści filmowe i na żywo można oglądać na dużym ekranie, korzystając przy tym z dodatkowych udogodnień.

Do dotychczas dostępnego portalu playnow.pl, aplikacji na smartfony i tablety z systemem Android oraz iOS, dedykowanego TV BOX-a, telewizorów i urządzeń z Android TV i technologii Google Cast czy Apple AirPlay dochodzi także dedykowana aplikacja na telewizory Smart TV firmy Samsung.

Dzięki wprowadzeniu aplikacji na Smart TV Samsung użytkownicy zyskują możliwość oglądania interesujących ich treści na dużym ekranie i łatwej obsługi za pomocą jednego pilota. Kafelek z PLAY NOW można przypiąć do ekranu startowego, by mieć do niego szybki dostęp od samego włączenia telewizora.

Przy logowaniu wystarczy podać numer telefonu, na którym jest aktywna usługa PLAY NOW oraz potwierdzić akcję na smartfonie. Właściciel numeru nie musi się także obawiać o to, że domownicy zamówią dodatkowe usługi czy wypożyczą film bez jego wiedzy – każda taka operacja wymaga autoryzacji na telefonie. Możliwe jest również zalogowanie się numerem usługi telewizyjnej przypisanym do oferty PLAY NOW TV BOX.

Aplikacja umożliwia odtwarzanie wybranych treści od momentu, na którym zakończono oglądanie na innym urządzeniu. Daje też możliwość oglądania od początku programu, który już trwa lub nawet pełnego odtworzenia materiału aż do 7 dni po jego emisji. To rozwiązanie dla osób, które nie mogą w danym momencie obejrzeć emitowanego właśnie filmu czy odcinka ulubionego serialu lub wolą je wyświetlić w dogodnym dla nich czasie. Wybrane przez siebie treści można nagrać i przechowywać w chmurze przez 6 miesięcy.

Aplikacja PLAY NOW jest dostępna za darmo w sklepie z aplikacjami Samsung Smart TV dla urządzeń wyprodukowanych od 2016 roku.

Źródło tekstu: Play