Nakrzycz na ministra. Rząd da ci do tego aplikację

Innowacyjną aplikację mobilną, która pozwoli obywatelom oceniać ruchy polityków, uruchomili właśnie Francuzi.

Demokracja to jest raz na parę lat przy urnach, a międzyczasie politycy i tak robią co zechcą, odcinając się od zwykłych obywateli – narzekają sceptycy. I pewnie mają rację, a właśnie przyznaje im ją dodatkowo francuski rząd, który ogłosił chęć „przywrócenia powiązań” ze społeczeństwem. Zadba o to specjalna aplikacja.

Aplikacja Agora, bo o niej tu mowa, jest dostępna od 28 września zarówno na Androidzie, jak i iOS. Pod wieloma względami przypomina forum dyskusyjne, takie jak chociażby coraz popularniejszy reddit, z tą jednak różnicą, że ustawowo konta prowadzić mają tam wszystkie najważniejsze osoby w państwie.

Obywatele publicznie nakrzyczą na polityków

Narzędzie oferuje dwie zasadnicze funkcjonalności. Pierwsza to prowadzenie konsultacji społecznych na narzucone z góry tematy, czego przykład stanowi wątek transformacji energetycznej, który w mijającym tygodniu zapoczątkował prezydent Emmanuel Macron. W tym przypadku obywatele otrzymują do wypełnienia kwestionariusz, łączący pytania otwarte i zamknięte.

Ale dlatego też znacznie ciekawsza wydaje się opcja numer dwa, dzięki której można zaadresować do dowolnego resortu własne pytanie lub wniosek. Każde zgłoszenie ma podlegać publicznemu głosowaniu, a najpopularniejsze z nich, jak zakłada Pałac Elizejski, trafią na biurka ministrów.

Francuzi kochają politykę, dużo o niej mówią i coraz częściej opowiadają się za mechanizmami demokracji bezpośredniej. W miarę jak coraz mniej obywateli idzie głosować, coraz więcej z nich uważa, że ​​jeśli zostaną poproszeni o to bezpośrednio, jednak zagłosują

– czytamy w informacji prasowej.

Demokracja bezpośrednia po raz drugi

Warto zauważyć, aplikacja Agora, choć może wydawać się bardzo innowacyjna, wbrew pozorom nie jest pierwszym podejściem Francuzów do demokracji bezpośredniej. Od 2022 roku funkcjonuje inna apka, nazwana LosNois, pozwalająca obywatelom głosować w sprawie procedowanych w danym momencie ustaw.

Wyniki głosowań wprawdzie nie są dla rządzących wiążące, ale mają pozwolić im na „lepsze zrozumienie opinii społecznej”, stanowiąc formę inspiracji. Przy czym oczywistą wadą LosNois, w odróżnieniu od Agory, jest też dowolność w jej stosowaniu przez władzę. Podkreślmy: do odpowiadania na pytania pochodzące z Agory rządzący zostają zobligowani.

