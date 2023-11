Firefox dla Androida. Powrót rozszerzeń coraz bliżej

Firefox dla Androida odzyska rozszerzenia. Będzie jedyną przeglądarką dla Androida z tak rozbudowanymi możliwościami.

Mozilla usunęła obsługę rozszerzeń z Firefoxa dla Androida w 2020 roku. Wtedy to mobilny Firefox dostał nowy interfejs, który nie współgrał z rozszerzeniami i narażał użytkowników na zagrożenie. Od tamtej pory użytkownicy musieli radzić sobie z niewielkim wyborem dodatków. Mozilla jednak nie porzuciła wizji mobilnego Firefoxa z pełną obsługą setek rozszerzeń. Dostaniemy go już w połowie grudnia.

Wielki powrót rozszerzeń

Mozilla zapowiedziała powrót rozszerzeń do mobilnego Firefoxa w sierpniu i już wiemy, że 14 grudnia zostanie wydana przeglądarka z ukończonym systemem rozszerzeń. By dać nam przedsmak tego, jak będzie się sprawować, Mozilla już teraz uruchomiła stronę z rozszerzeniami dla mobilnego Firefoxa. To tu będzie można znaleźć i ściągnąć potrzebne narzędzia.

Dzięki temu już wiemy, że przeglądarka Mozilli dla Androida pozwoli zintegrować jakże niezbędne rozszerzenie do odtwarzania filmów z YouTube’a w tle, świetnego menedżera haseł Bitwarden, chroniący prywatność Decentraleyes, wyszukiwanie obrazem, blokowanie reklam oraz możliwość zamiany schematu kolorów dowolnej strony na ciemniejszy. Aktualnie rozszerzeń jest tu tylko 16, ale już za dwa tygodnie będzie ich ponad 200 – tyle obiecała Mozilla na początek.

Dla programistów Mozilla szykuje dokumentację i przykłady, jak przygotować rozszerzenie do współpracy z mobilnym Firefoxem. Fundacja uprzedza też, że wszystkich czeka dużo pracy, gdy wzrośnie zapotrzebowanie na rozszerzenia.

Firefox będzie więc najpotężniejszą przeglądarką dla Androida. W świecie iPhone’ów zaś Apple nie czeka na konkurencję i umożliwia instalację rozszerzeń dla Safari. Czy inne przeglądarki również będą miały tę możliwość? Trudno powiedzieć, ale może wymagania Unii Europejskiej pchną Apple w odpowiednim kierunku.

