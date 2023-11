Android dostanie coś wyjątkowego i to nie jest zasługa Google

Na Androidzie będzie można skorzystać z przeglądarki internetowej, która obsłuży pełną gamę rozszerzeń.

Nie będzie to jednak Google Chrome, a Firefox. Mozilla poinformowała deweloperów rozszerzeń, że pora szykować się na zmiany.

Lepszy Firefox dla Androida

Mozilla jeszcze nie ogłosiła wielkiej zmiany wprost, ale mamy pewne pojęcie, kiedy rozszerzenia trafią do Firefoxa dla Androida. 21 listopada ma zostać wydana wersja 120 przeglądarki. Możliwość instalacji rozszerzeń zostanie uruchomiona niedługo później – prawdopodobnie na początku grudnia.

Prace nad tym trwają od 2019 roku, posuwają się bardzo powoli i budzą sporo wątpliwości, głównie związanych z bezpieczeństwem. W środowisku desktopowym rozszerzenia przeglądarek są często wykorzystywane do dystrybucji szkodliwego oprogramowania. Smartfony są jeszcze atrakcyjniejsze, bo trzymamy na nich wrażliwe dane osobiste i finansowe.

Na razie Mozilla razie prosi autorów rozszerzeń dla Firefoxa desktopowego o kontrolę kodu, by można było szybko przystosować je do działania na Androidzie. Z informacji tej wiemy też, że na start ten funkcji Firefox dla Androida będzie miał ponad 200 rozszerzeń do wyboru.

Firefox nie jest oczywiście pierwszą przeglądarką z taką możliwością. Rosyjski Yandex wprowadził rozszerzenia do swojej przeglądarki już w 2016 roku, Apple zaś pozwala na instalację niewielkiej gamy rozszerzeń dla mobilnej Safari. Firefox dla Androida również obsługiwał kilka wybranych rozszerzeń już w 2021 roku, ale to skromny półśrodek.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: FellowNeko / Shutterstock

Źródło tekstu: Mozilla