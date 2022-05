Android Auto: użytkownicy nawigacji AutoMapa długo czekali na te nowości

Użytkownicy samochodowego systemu nawigacji Android Auto, którzy korzystają z aplikacji AutoMapa, mogą się cieszyć nowymi funkcjami. Choć zmiany z pozoru są niewielkie, były długo wyczekiwane przez użytkowników.

AutoMapa wprowadziła nowe udogodnienie w Android Auto. Od teraz użytkownicy będą mogli skorzystać z dotykowego skalowania mapy palcami – czyli przybliżania, oddalania i szybkiego skalowania. Tym samym sposobem mapę można też przesuwać, bezpośrednio na ekranie multimedialnym w aucie.

Zobacz: AutoMapa za darmo - na zawsze w telefonach Huawei

Korzyści są oczywiste. Dzięki temu podgląd trasy na wyświetlaczu urządzenia samochodowego będzie wygodniejszy i szybszy, a przez to możliwy nawet podczas krótkiego postoju na światłach.

Aplikacja AutoMapa została zintegrowana z Android Auto już niemal rok temu. Dzięki temu kierowcy mogą korzystać z nawigacji i podglądu na ekranie multimedialnym w aucie, a obsługa całości nie wymaga sięgania po smartfon. Zwiększa to bezpieczeństwo i komfort jazdy. Jednak dopiero teraz twórcom udało się wprowadzić kolejne, bardzo wyczekiwane ułatwienia.

Jak podają deweloperzy AutoMapy, kierowcy od dawna wyrażali potrzebę wprowadzenia tego udogodnienia na forach dyskusyjnych lub kierowali ją bezpośrednio do twórców nawigacji, już po pierwszych betatestach w wersji Android Auto, rok temu. Jak się jednak okazuje, do tej pory było to niemożliwe ze względu na ograniczenia Google.

AutoMapa to polska marka popularnej nawigacji na telefon, a także operator największego polskiego serwisu mapowego Targeo. Aplikacja jest dostępna dla wszystkich, można ją pobrać w sklepie Google Play.

Zobacz: Yanosik w Android Auto – już jest! Jest, ale z problemami...

Zobacz: Android Auto otwarte dla innych aplikacji, debiutują TomTom AmiGO i Sygic

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AutoMapa

Źródło tekstu: AutoMapa