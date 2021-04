Android Auto otwarte dla innych aplikacji, debiutują TomTom AmiGO i Sygic

Google wprowadziło do Android Auto jedną z zapowiadanych i oczekiwanych funkcji: możliwość instalowania aplikacji nawigacyjnych innych producentów. Jako pierwsze debiutują takie nawigacje jak TomTom AmiGO czy Sygic.

Google po miesiącach zapowiedzi uwolniło swoje samochodowe oprogramowanie Android Auto na produkty innych deweloperów. Oznacza to, że użytkownik będzie mógł pobrać ze Sklepu Play w Android Auto i zainstalować nawigacje inne niż Mapy Google, takie jak Yanosik czy Sygic. Co prawda jest to obwarowane specjalnymi wymaganiami jakości, jednak nie są one bardzo restrykcyjne.

Zobacz: Yanosik: nowa odsłona nawigacji. „Google Maps idzie w odstawkę”

Korzystanie z nawigacji w Android Auto wiązać się będzie z wyraźnymi korzyściami. Obsługę ułatwi interfejs z dużymi przyciskami menu, a mapy 3D, tekst i znaki będą bardziej czytelne niż na smartfonie.

Twórcy aplikacji nawigacyjnych już deklarują wprowadzenie do Android Auto swoich produktów. Wśród nich jest polski Yanosik, a dostępność w Android Auto i stopniowe wysyłanie do użytkowników różnych krajach ogłosiła już firma Sygic. Teraz w samochodowym sklepie debiutuje również nawigacja firmy TomTom.

Zobacz: Mapy Google z interfejsem jak w Android Auto?

Na liście dostępnych zamienników Map Google w Android Auto pojawił się TomTom AmiGO. Od teraz kierowcy, którzy mają urządzenia z Androidem, mogą teraz korzystać z tej aplikacji na ekranie systemu informacyjno-rozrywkowego pojazdu kompatybilnego z Android Auto.

TomTom AmiGO to bezpłatna aplikacja nawigacyjna, w której kluczową rolę odgrywa społeczność. Kierowcy mogą zgłaszać i udostępniać informacje o tym, co dzieje się na drodze, korzystać z przejrzystych tras i wskazówek oraz otrzymywać dane w czasie rzeczywistym, takie jak ostrzeżenia o fotoradarach, zagrożeniach, korkach oraz zablokowanych i zamkniętych drogach. Nawigację można pobrać za darmo w Google Play, App Store oraz Huawei AppGallery.

Zobacz: Nawigacja TomTom GO dostępna w Huawei AppGallery

Zobacz: Siedmiocalowa nawigacja TomTom GO Discover dostępna na polskim rynku

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TomTom, Sygic

Źródło tekstu: TomTom, Sygic, wł.