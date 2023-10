Lepiej nie aktualizuj telefonu. Nie, jeśli jesteś kierowcą

Lepiej jeszcze nie instaluj nowego Androida na swoim telefonie. Nowy system rzuca kłody pod nogi kierowcom.

Jeśli zainstalujesz na swoim smartfonie Androida 14, stracisz możliwość współpracy z Android Auto w swoim samochodzie. Wielu użytkowników systemu integracji smartfonu z samochodem na własnej skórze przekonało się, jak niepewne jest połączenie z nowym Androidem.

Niestabilne połączenie i inne problemy

Użytkownicy zgłaszają w sieci różne problemy z Androidem 14 i Android Auto. Najpoważniejszym jest wadliwe połączenie, przez które korzystanie z Android Auto jest właściwie niemożliwe. Samochód albo nie wykrywa smartfonu, albo kończy połączenie po kilku minutach. Raporty pochodzą przede wszystkim od użytkowników smartfonów Google Pixel, w tym najnowszych modeli z serii 8 i tak starych, jak wersja 3. Wśród samochodów wymieniane są różne marki, m.in. Honda i Subaru.

Zaczęło się od doniesień o problemach z korzystaniem z aplikacji muzycznych, a w szczególności ze Spotify. W trakcie podróży odtwarzanie muzyki jest przerywane bez widocznej przyczyny. Nie brakuje też informacji o tym, że Android Auto traci sygnał GPS. To z kolei powoduje, że nawigacja „gubi się”, kieruje na błędną trasę, znienacka zmienia komunikaty i podnosi poziom stresu kierowców na nieznanych drogach. Problemy zdarzają się zarówno w Google Maps, jak i w Waze. Oberwał też asystent głosowy, który po aktualizacji zaczął się zacinać.

Błędom można zaradzić przez ponowne uruchomienie smartfonu i samochodu. Nie jest to jednak metoda, po którą można bezpiecznie sięgnąć w czasie jazdy. Nie jest to też rozwiązanie długofalowe. Niektórym użytkownikom pomogła też instalacja Android Auto 10.6, ale trzeba zrobić to samodzielnie z Google Play – z jakiegoś powodu aplikacja nie jest aktualizowana automatycznie.

Jeśli to jakieś pocieszenie, u konkurencji nie jest lepiej. Samochody z Car Play również borykają się z problemami z połączeniem po aktualizacji iPhone'ów do iOS 17 i zmianą złącza Lightning na USB-C. Czekamy na łatki dla systemów mobilnych, by prowadzenie samochodów obyło się bez dodatkowego stresu.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Dragana Gordic / Shutterstock

Źródło tekstu: Reddit, Tom's Guide