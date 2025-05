Ten smatfon kupisz dziś za 269 zł. Ma gigantyczny ekran 120 Hz i więcej RAM-u, niż potrzebuje

Redmi A5, którego pod żadnym pozorem nie można mylić z Redmi 5A, to jeden z najciekawszych, a zarazem najtańszych smartfonów na naszym rynku, który właśnie trafił do sklepów. I chociaż standardowo ma on kosztować 349 zł, to dziś możecie go kupić za 269 zł.

Redmi A5

Zacznijmy od najważniejszego: jest to smartfon z Androidem 15 GO. Mowa tu więc o znacznie lżejszej wersji systemu operacyjnego, która ma zainstalowane mniej zasobożerne wersje aplikacji. Smartfonom tym do prawidłowego i w pełni zadowalającego działania wystarczy zaledwie 2 GB RAM. Redmi A5 dostał natomiast 3 GB. Jego sercem jest UNISOC T7250, znany też jako T615. Mamy tu do czynienia z naprawdę przyzwoitym procesorem, który spokojnie odnalazłby się także w jednej półce wyżej. Rozczarowuje nieco pamięć wewnętrzna, której mamy 64 GB. A raczej rozczarowywałaby, gdybyśmy nie mieli do czynienia z tak tanim sprzętem.