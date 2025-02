Plus zwiększa dostęp do 5G i 5G Ultra. Rekord transferu danych

Plus podsumował miniony rok i swoje działania związane z rozbudową zasięgu 5G. Na koniec 2024 r. Plus osiągnął wyniki ponad 26 milionów osób w zasięgu szybkiej sieci 5G o prędkości do 600 Mb/s. Z kolei z 5G Ultra, z maksymalną prędkością technologiczną do 1 Gb/s, może korzystać już blisko 17 milionów mieszkańców Polski.

Klienci Plusa z większym dostępem do 5G i 5G Ultra

Tylko w trzecim kwartale 2024 roku w wyniku rozbudowy sieci do blisko 4 tysięcy stacji zasięg 5G Plusa wzrósł o ponad milion osób. To oznacza, że już ponad 26 milionów, czyli blisko 70% mieszkańców Polski, w 1320 mniejszych i większych miejscowościach we wszystkich województwach, może bezproblemowo korzystać z internetu do rozrywki oraz pracy, jak i wykorzystywać możliwości smart home w codziennym życiu.

Natomiast w zasięgu 5G Ultra, internetu mobilnego szybkiego jak światłowód, jest już blisko 17 milionów osób, czyli niemal połowa mieszkańców Polski.

W 2024 roku klienci Plusa pobili kolejny rekord, przesyłając 346 800 000 GB danych. Jest to wynik niemal dwa razy większy od poprzedniego roku.

Jak wyliczył operator, 346 800 000 GB wystarczy na oglądanie treści w serwisach streamingowych przez ponad 13 tys. lat bez przerwy, słuchanie muzyki online przez 263 000 lat i wysłanie biliona wiadomości i e-maili.